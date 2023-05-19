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В Белгороде во двор многоэтажки упал беспилотник

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он ударился в окно квартиры на седьмом этаже

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На месте работают взрывотехники

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В Белгороде во двор многоэтажки упал беспилотник — об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, беспилотник врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю.

— Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа, — написал Гладков.

Первое фото с места падения беспилотника

Первое фото с места падения беспилотника

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Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал о том, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе — по предварительным данным, пострадавших не было, последствия на земле уточняли оперативные службы.

БелгородБеспилотникМногоэтажкаВячеслав Гладков
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