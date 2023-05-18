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В Крыму из-за взрыва сошли с рельсов вагоны с зерном

Движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановлено

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В результате взрыва с рельсов сошли пять вагонов с зерном

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В Симферопольском районе несколько вагонов сошли с рельсов из-за ЧП на железной дороге. В телеграм-канале Крымской железной дороги сообщили о том, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Другие телеграм-каналы (Baza, Mash, SHOT) говорят о том, что на железной дороге произошел взрыв — с рельсов сошли пять вагонов с зерном.

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Первое видео с места происшествия

Видео: SHOT / T.me

— Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов. На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда, — пояснили в пресс-службе Крымской железной дороги.

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Видео: Аксёнов Z 82 / T.me

Глава Крыма Сергей Аксёнов также подтвердил, что пострадавших в результате происшествия нет, и сообщил, что на месте работают профильные ведомства, идут работы по восстановлению движения. По его словам, о причинах схода вагонов в Крыму заключение даст УФСБ.

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