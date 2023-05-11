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Около Левобережного полигона загорелась свалка — ее нельзя потушить водой

Инцидент произошел в Новосибирском районе

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На месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС России по НСО

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В Новосибирской области произошел пожар на территории несанкционированной свалки. Как сообщили в телеграм-канале МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», инцидент произошел на территории Новосибирского района. Свалка находится вблизи Левобережного полигона.

— Специфика пожаротушения на полигоне или, как в данном случае, на несанкционированной свалке заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой, — указано в сообщении. — Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня.

По информации предприятия, на месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области, для ликвидации возгорания выделены бульдозеры и пожарная машина, принадлежащие Левобережному полигону. Потушить пожар на объектах размещения отходов возможно только с помощью пересыпки грунта и тяжелой техники, указано в сообщении.

В середине апреля в мэрии Новосибирска назвали условия закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов. Их перестанут использовать после ввода в эксплуатацию новых мест размещения отходов.

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