Около Левобережного полигона загорелась свалка — ее нельзя потушить водой

В Новосибирской области произошел пожар на территории несанкционированной свалки. Как сообщили в телеграм-канале МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», инцидент произошел на территории Новосибирского района. Свалка находится вблизи Левобережного полигона.
— Специфика пожаротушения на полигоне или, как в данном случае, на несанкционированной свалке заключаются в том, что пожар невозможно потушить водой, — указано в сообщении. — Вода только локализует возгорание, предотвращает распространение огня.
По информации предприятия, на месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области, для ликвидации возгорания выделены бульдозеры и пожарная машина, принадлежащие Левобережному полигону. Потушить пожар на объектах размещения отходов возможно только с помощью пересыпки грунта и тяжелой техники, указано в сообщении.
В середине апреля в мэрии Новосибирска назвали условия закрытия Гусинобродского и Левобережного мусорных полигонов. Их перестанут использовать после ввода в эксплуатацию новых мест размещения отходов.