Около Левобережного полигона загорелась свалка — ее нельзя потушить водой

По информации предприятия, на месте происшествия находится оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области, для ликвидации возгорания выделены бульдозеры и пожарная машина, принадлежащие Левобережному полигону. Потушить пожар на объектах размещения отходов возможно только с помощью пересыпки грунта и тяжелой техники, указано в сообщении.

