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Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае — машину нашли в пруду

Личности погибших устанавливаются

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От силы удара машину буквально смяло

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В Шушенском районе Красноярского края на 4-м километре трассы Каптырево — Субботино в аварию попала белая легковая Toyota. Погибли пять человек.

По информации пресс-службы МВД Красноярского края, полицейские обнаружили перевернутый автомобиль в пруду рядом с трассой, а также следы заноса на дороге. Среди погибших — четыре пассажира и водитель: три женщины и двое мужчин.

Перевернутую «Тойоту» обнаружили в пруду рядом с автотрассой

Перевернутую «Тойоту» обнаружили в пруду рядом с автотрассой

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Полицейские выясняют личности жертв ДТП, работающие на месте аварии следователи и оперативники разбираются в обстоятельствах происшествия.

В конце апреля на трассе в Новосибирской области столкнулись автомобили ВАЗ и «Шкода». В результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали. О подробностях ДТП рассказали в Госавтоинспекции.

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