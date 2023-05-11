Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае — машину нашли в пруду

В Шушенском районе Красноярского края на
По информации пресс-службы МВД Красноярского края, полицейские обнаружили перевернутый автомобиль в пруду рядом с трассой, а также следы заноса на дороге. Среди погибших — четыре пассажира и водитель: три женщины и двое мужчин.
Полицейские выясняют личности жертв ДТП, работающие на месте аварии следователи и оперативники разбираются в обстоятельствах происшествия.
В конце апреля на трассе в Новосибирской области столкнулись автомобили ВАЗ и «Шкода». В результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали. О подробностях ДТП рассказали в Госавтоинспекции.