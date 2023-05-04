Верили до последнего. Кто и зачем убил аниматоров на кубанской трассе

Вечером 28 апреля на трассе в районе станицы Березанской в Краснодарском крае пропали аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, которые ехали домой с работы. Они пробили колесо, а спустя какое-то время перестали выходить на связь. Через два дня после исчезновения машину Кирилла нашли сожженной в лесу. Со счетов аниматоров пропали более 180 000 рублей — их сняли ночью в разных банкоматах. Позже оперативники задержали троих подозреваемых.
Рассказываем, что известно об этом деле.
«Не жди, ложись спать»
Днем 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко вместе с 19-летней аниматором Татьяной Мостыко уехал на мероприятие в станицу Крыловскую — это в 140 километрах от их дома в Усть-Лабинске. Около 20:30 того же дня коллеги отправились домой на белой машине Hyundai Grandeur.
На середине пути в районе станицы Березанской Выселковского района аниматоры попали в яму и пробили колесо — об этом около 21:30 Кирилл рассказал своей жене Дарье по телефону, попросив не готовить на него ужин. От станицы до дома оставалось ехать около 70 километров.
В районе 22:00 Кирилл еще раз позвонил жене и сообщил, что приехал к своему одногруппнику в станицу Березанскую забрать колесо для замены. Туда его подвезли парни, которые якобы тоже повредили машину, но уже починили ее и решили помочь.
В 23:45 мужчина снова связался с женой и сказал, что они ждут в машине, когда закончится дождь. После этого начнут ремонт. Также Кирилл объяснил, что из-за попадания в яму у него погнулись два диска и лопнула одна шина. В 00:40 29 апреля Дарья отправила сообщение супругу, но он не ответил. После этого девушка уснула.
— Он сказал: «Идет дождь, мы ждем, закончится — начнем чинить. Не жди, ложись спать», — написала в соцсетях жена Кирилла.
Уже в 02:10 машину зафиксировали камеры на дороге между станицами Березанской и Каневской. Получается, что за 2,5 часа кто-то успел поменять колесо и уехать.
Человек в черном
Проснувшись около 06:00, Дарья обнаружила, что мужа дома нет. Она начала звонить ему, затем Татьяне, но телефон никто не брал. Девушка подумала, что на трассе нет связи, поэтому выехала навстречу. Около 08:30 на звонок ответила Татьяна, которая сказала, что Кирилла рядом нет и она не знает, где находится.
Вызов оборвался, через 15 минут Дарья и Татьяна снова связались. Аниматор по-прежнему отвечала, что ничего не знает и не может объяснить: якобы позже Кирилл сам перезвонит и всё расскажет. Больше связи никакой не было.
За ночь с карты Кирилла сняли деньги в разных банкоматах в станицах Березанской, Ирклиевской и Каневской. От первой до последней — почти 100 километров в противоположную от Усть-Лабинска сторону. Позже появилась информация, что со счетов Кирилла и Татьяны в общей сложности сняли около 200 000 рублей.
По словам Дарьи, Кирилл не взял с собой карту, поэтому деньги он переводил на счет коллеги. Первый перевод был сделан около полуночи, последний — в 05:45. Последнее снятие наличных зафиксировали в 08:52 — как раз в то время, когда Дарья говорила с Татьяной по телефону.
— Мы видели видеозаписи с банкоматов, деньги снимал не он. Человек в черном, это не он. И за рулем не он был. Четвертые сутки идут, мы не можем найти, ни единой зацепки, — уточнила Дарья.
Продолжаем искать
С утра субботы, 29 апреля, Дарья пыталась самостоятельно найти мужа. Об исчезновении Татьяны и Кирилла в соцсетях сообщили днем 30 апреля — поисками занимались волонтеры «ЛизыАлерт», посты в своих соцсетях опубликовала и Дарья. Полиция первое время никак не комментировала исчезновение людей.
Вечером 30 апреля в пресс-службе краевого СК подтвердили пропажу Кирилла и Татьяны на трассе М-4 «Дон» в районе станицы Березанской. По факту их исчезновения следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а, з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц из корыстных побуждений»).
Днем 1 мая стало известно, что в лесу нашли сгоревший автомобиль. Глава СК Александр Бастрыкин сразу взял дело на контроль.
Красная линия — предполагаемый маршрут аниматоров из станицы Каневской в Усть-Лабинск. Фиолетовая иконка — место их исчезновения в хуторе памяти Ленина. Зеленые значки — места снятия денег в банкоматах. Зеленая линия — возможный маршрут от места пропажи до конечной точки, где нашли машину. Серая метка — лес, где обнаружили сгоревший автомобиль (точное место не сообщалось, предположительно это случилось возле Нового Села).
Жена Кирилла, Дарья, рассказала, что сгоревшую машину нашли в посадках, где уже искали до этого. Когда преступники успели сжечь автомобиль, женщина не понимает. Ни в салоне, ни рядом тел пропавших не было, поэтому у семьи оставалась надежда, что аниматоры живы.
— Я думала, умру, когда получили вести о машине. На машину вообще пофиг, но, спалив ее, [преступники] заметали следы, и это плохо. Но главное, чтобы они были живы и мы нашли Кирилла и Таню. Просто в шоке. Не поддается никаким объяснениям то, что происходит. Радовало только одно: ни в машине, ни рядом их не было. Мы продолжаем искать, — написала Дарья.
Как позже стало известно, 1 мая около 10:00 на въезде в Краснодар со стороны Адыгеи на Тургеневском мосту задержали 31-летнего Демьяна Кеворкьяна, которого заподозрили в причастности к убийству аниматоров. Мужчина сразу отказался называть свое имя и давать показания. По данным из открытых источников, в 2016 году Кеворкьяна приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Он организовал банду и нападал на людей, в том числе на его счету похожий разбой на трассе Краснодар — Ейск.
Слишком много странностей
Вместе с тем к вечеру 1 мая волонтеры «ЛизыАлерт» без объяснения причины свернули штаб и прекратили поиск. В деле сразу было много нестыковок. Кто и когда успел поменять колесо и поехать дальше? Как преступники снимали деньги, откуда они узнали код? Почему машину нашли там, где уже искали? Как преступники могли передвигаться во время поисков? Почему подозреваемого задержали в Краснодаре в 100 км от места исчезновения людей?
Так как вопросов было слишком много, Дарья в своих соцсетях сразу ответила на самые популярные из тех, которые ей задают в комментариях. Во-первых, ее супруг не мог загулять, потому что практически не пьет алкоголь — он даже бутылку пива допивал с трудом. Тем более никогда не пробовал наркотики и другие вещества. Во-вторых, Дарья уверена, что Кирилл не мог куда-то уехать вместе с Татьяной из-за измены. Мужчина неоднократно ездил с девушкой на мероприятия, также он возил на праздники других ребят.
— Тусить куда? В хутора? У нас счастливая и любящая семья, маленький ребенок, и ни о каких любовницах и любовниках в нашей семье и речи быть не может, не говоря уже о Тане, которая работала с нами аниматором, — рассказала девушка.
В-третьих, все камеры на трассе начали отслеживать в первый же день пропажи. Но с машины сняли номера, поэтому ее невозможно было по ним отследить — это сильно замедлило поиск. А еще во многих населенных пунктах нет камер либо они не работали. Волонтеры начали собирать записи с камер магазинов и частных домов.
— Мы надеемся только на лучший исход! Я уверена, что мы найдем их живыми! Муж у меня тот еще борец, я уверена, он справится! И в Таню тоже верю, — заключила Дарья.
Спрятали тела
К сожалению, тем же вечером стало известно, что аниматоры мертвы. Утром 3 мая Следком сообщил, что задержал троих подозреваемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Ими оказались 31-летний Демьян Кеворкьян из Краснодара, 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района и 45-летний Арам Татосян из Апшеронского района.
По версии следствия, возле станицы Березанской предполагаемые преступники заметили на дороге стоящих на трассе Кирилла и Татьяну. Мужчины решили их убить, чтобы похитить деньги и другие ценности. Они напали на аниматоров, забрали их карты, «получив доступ к возможности проведения банковских операций по ним».
Затем подозреваемые сняли в нескольких банкоматах более 180 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчины убили Кирилла и Татьяну. Чтобы скрыть преступление, они сожгли их машину и спрятали тела аниматоров, сообщали в пресс-службе краевого СК.
Тело Кирилла с признаками насильственной смерти нашли почти сразу, а тело Татьяны продолжали искать. Вечером 3 мая волонтеры «ЛизыАлерт» опубликовали сообщение, что девушку нашли, она погибла.
На «хорошо» и «отлично»
Кириллу Чубко 37 лет, он с женой организовал «Шоу звезд» в Краснодарском крае — это представления с людьми в костюмах звезд шоу-бизнеса. Его жена Дарья печет торты и десерты на заказ. Автомобиль Hyundai Grandeur был оформлен на 69-летнего отца Кирилла. Сам молодой человек в 2008 году окончил КубГАУ, он занимался семейным бизнесом — проведением праздников. Супруги воспитывали четырехлетнего сына Платона.
О Татьяне Мостыко известно еще меньше: поисковики даже не смогли выяснить, в чём она была одета в момент пропажи. На странице девушки в VK родным городом указано Мотыгино — это поселок в 400 километрах от Красноярска. Там же она училась в школе до 2019 года, окончила музыкальную школу. В 2019-м Татьяна поступила в Усть-Лабинский социально-педагогический колледж, где училась на последнем курсе. Ее крестная живет в Выселковском районе.
В соцсетях девушки можно найти много фотографий с молодым человеком Эдуардом, с которым они вместе путешествовали по краю. По словам педагога девушки, Татьяна снимала квартиру в Усть-Лабинске, работала в местной школе учителем начальных классов — ее взяли на время практики вместо женщины, ушедшей в декрет.
— Это ребенок, который всегда учился на «хорошо» и «отлично». Это ребенок, который всегда шел навстречу. Она была волонтером, во всяких акциях участвовала. Никогда не отказывала. Всегда открытая и дружелюбная, очень контактная и коммуникабельная. За четыре года я от нее никакого грубого слова никогда не услышала. В группе всегда на хорошем счету, — рассказала классный руководитель Елена Куцева в беседе с журналистами «Россия. Кубань».
Ранее судимые
3 мая Следком заявил о задержании троих подозреваемых в убийстве Кирилла и Татьяны — Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. По заявлению СК РФ, все трое ранее были судимы.
В 2014 году банда Кеворкьяна, в которую входила 15-летняя девочка, ночью напала на троих человек на трассе в районе станицы Новощербиновской. Одному выстрелили в живот, остальных избили и забрали украшения, мобильные и 20 тысяч рублей. Всех пострадавших вывезли в поле, где продолжили пытать. Одного мужчину убили выстрелом в голову. Испугавшись, другой позвонил отцу и попросил привезти 300 тысяч рублей.
Всех участников банды в итоге Краснодарский краевой суд приговорил к реальным срокам. Сам Кеворкьян получил 18 лет колонии. Это случилось семь лет назад. СМИ предполагают, что он отслужил в зоне СВО, но официального подтверждения этому нет.
Еще одним задержанным по делу аниматоров оказался 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района. Мужчина также неоднократно был судим. В конце 2017 года он ударил кухонным ножом в плечо собутыльника, а еще несколько раз пьяным угонял машины и ездил за рулем. Однажды попал в ДТП на чужой машине.
За все эти преступления Двойников получил два года колонии. В начале февраля 2022 года на сайте суда снова появилось уголовное дело в отношении мужчины за угон. Дело так и не успели рассмотреть, следующее заседание было назначено на 23 мая 2023 года. С августа 2022-го и до марта 2023-го суды откладывали из-за тяжелой болезни Двойникова.
Третий задержанный — 45-летний Арам Татосян. Один из его знакомых, с которым поговорил журналист, рассказал, что видел его на днях в селе Черниговском Апшеронского района (именно в этом муниципалитете, по данным СК, задержали одного из подозреваемых. — Прим. ред.).
Когда днем 3 мая знакомый Арама приехал в село, сотрудники полиции и другие местные жители сообщили ему о задержании Татосяна. Собеседник добавил, что у Татосяна были проблемы с алкоголем, однако о его судимости он ничего не знает и считает, что ее не было. Портал 93.RU также не нашел информации об этом — скорее всего, судимость погашена.
Права человеческие
— Мы порезали парня и девушку, я могу показать, где это находится, — заявил один из задержанных во время допроса.
Судя по оперативному видео, тела убитых они закопали в лесу. Сверху могилы присыпали листвой, чтобы их было труднее найти. Сначала нашли Кирилла, а вечером поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о прекращении поисков погибшей — тело 19-летней Тани отыскали.
В этот же день появились кадры из суда по избранию меры пресечения, на которых Демьян Кеворкьян рассказал, что скрывать ему нечего и он невиновен.
— Я не понимаю, конкретно, что я совершил? Права мои человеческие уже нарушены. Почти сутки допрос меня вели, я сотрудничал со всеми, не отказывался... Нарушены мой сон, моё питание, — заявил предполагаемый главарь банды.
Вечером того же дня Дарья Чубко записала короткое видео — она поблагодарила всех за помощь в поисках мужа и разрыдалась. В пятницу Кирилла похоронят в Усть-Лабинске. Где и когда простятся с Татьяной, пока неизвестно.