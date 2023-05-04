Верили до последнего. Кто и зачем убил аниматоров на кубанской трассе

— Тусить куда? В хутора? У нас счастливая и любящая семья, маленький ребенок, и ни о каких любовницах и любовниках в нашей семье и речи быть не может, не говоря уже о Тане, которая работала с нами аниматором, — рассказала девушка.



В-третьих, все камеры на трассе начали отслеживать в первый же день пропажи. Но с машины сняли номера, поэтому ее невозможно было по ним отследить — это сильно замедлило поиск. А еще во многих населенных пунктах нет камер либо они не работали. Волонтеры начали собирать записи с камер магазинов и частных домов.



— Мы надеемся только на лучший исход! Я уверена, что мы найдем их живыми! Муж у меня тот еще борец, я уверена, он справится! И в Таню тоже верю, — заключила Дарья.



Спрятали тела

К сожалению, тем же вечером стало известно, что аниматоры мертвы. Утром 3 мая Следком сообщил, что задержал троих подозреваемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Ими оказались 31-летний Демьян Кеворкьян из Краснодара, 30-летний Анатолий Двойников из Тихорецкого района и 45-летний Арам Татосян из Апшеронского района.

