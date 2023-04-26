«Я выполнял свою работу»: нашелся новосибирец, которого считали преследователем детей, — он курьер и просто шел к клиенту

— Я работаю курьером. В доме на Демьяна Бедного живет наш клиент. Ему была произведена доставка. Первый раз, когда я пришел, его не было дома. Второй раз его также не оказалось дома, лишь на третий раз я смог передать товар. Если смотреть по видео, то видно, что я шел с пакетом, это как раз был заказ нашего клиента. Видимо, из-за того, что я несколько раз появился в одном и том же месте, меня заподозрили, хотя это странно, — рассказал мужчина, пожелав сохранить анонимность (редакции известны его персональные данные).

