«Я выполнял свою работу»: нашелся новосибирец, которого считали преследователем детей, — он курьер и просто шел к клиенту

В Новосибирске распространилась информация о мужчине, который якобы преследует детей, возвращающихся из гимназии
— Я работаю курьером. В доме на Демьяна Бедного живет наш клиент. Ему была произведена доставка. Первый раз, когда я пришел, его не было дома. Второй раз его также не оказалось дома, лишь на третий раз я смог передать товар. Если смотреть по видео, то видно, что я шел с пакетом, это как раз был заказ нашего клиента. Видимо, из-за того, что я несколько раз появился в одном и том же месте, меня заподозрили, хотя это странно, — рассказал мужчина, пожелав сохранить анонимность (редакции известны его персональные данные).
По словам сибиряка, ситуация отразилась на его эмоциональном состоянии. Он и не подозревал, что обычная доставка приведет к таким последствиям.
— Эта ситуация плохо отразилась на мне, чувствую себя подавлено. Мои знакомые после публикаций в СМИ начали мне кидать новости и спрашивать, действительно ли это я. Вообще не понимаю, как такое произошло, я просто выполнял свою работу, — отметил герой.
После того как кадры с лицом мужчины появились в Сети, его допросила полиция.
— Сегодня я был в полиции, меня допросили. В полиции я объяснил, что был там и что никого не трогал, ни за кем не следил, а просто выполнял свою работу по доставке посылки, — рассказал пострадавший.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации.
— Был опрошен житель Новосибирска. Проверка по данному факту продолжается. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, — пояснили в ведомстве.
Напомним, 25 апреля родители учеников гимназии