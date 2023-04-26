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Сибиряк подорвался на гранате у реки — на месте сегодня заметили машину разминирования

Мужчина не выжил после инцидента

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Произошедшее сейчас обсуждают в соцсетях

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В городе Куйбышев Новосибирской области на гранате подорвался мужчина — об этом сообщают местные жители в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

Инцидент произошел накануне, 25 апреля, у реки в районе улицы Агафонова. Сегодня на месте происшествия была замечена и машина разминирования.

Один из местных жителей подтвердил корреспонденту НГС, что сейчас в городе обсуждают инцидент с подорвавшимся мужчиной. Но что именно вызвало взрыв, никто точно не знает. Мужчина не выжил.

В ГУ МВД по Новосибирской области на вопросы от НГС ответили, что уточняют информацию. Также редакция обратилась за комментариями в Росгвардию по НСО.

В конце марта в реке Обь в Новосибирске заметили странный предмет, который напоминал по форме гранату.

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