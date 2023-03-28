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По реке плыла «граната»: в Оби заметили странный предмет, похожий на боевой припас

Сообщения в Росгвардию не поступали

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Фото странного предмета появилось сегодня в соцсетях

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В реке Обь в Новосибирске заметили странный предмет, который напоминает по форме гранату. Плывущий предмет сняли сегодня, 28 марта, в Бугринской роще в районе впадения реки Тула.

Фото разместили в группе «ЧП Новосибирск». Автор поста отметил, что не обращался в полицию. В комментариях пользователи предположили, что это или игрушка, или муляж для страйкбола.

На сайте Минбороны РФ указано, что граната — это боеприпас ближнего боя. Изготавливается из металла.

В Управлении Росгвардии по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что информации о снаряде в ведомство не поступало. В ведомстве на вопрос — будет ли какая-то реакция на публикацию фото в соцсетях, попросили отправить официальный запрос и обратиться в полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию и пообещали дать комментарий позже.

Прошлой весной в Новосибирской области на островке на реке Бердь обнаружили заржавевший боеприпас. Взрывотехники Росгвардии обезвредили находку.

ГранатаОбьБоеприпасПолиция
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