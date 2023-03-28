По реке плыла «граната»: в Оби заметили странный предмет, похожий на боевой припас

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию и пообещали дать комментарий позже.

Прошлой весной в Новосибирской области на островке на реке Бердь обнаружили заржавевший боеприпас. Взрывотехники Росгвардии обезвредили находку.

