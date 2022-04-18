В Новосибирской области у реки нашли минометный снаряд
Его обезвредили взрывотехники
В субботу, 16 апреля, в Новосибирской области обнаружили на островке на реке Бердь обнаружили заржавевший боеприпас. Взрывотехники Росгвардии обезвредили находку.
— Прибывшие на место специалисты ведомства обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними боеприпас со следами сильной коррозии, который может представлять угрозу. Учитывая состояние находки, взрывоопасный предмет был уничтожен на месте обнаружения с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, — сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.
Источник НГС сообщил, что речь идет о 120-мм минометной мине.
В прошлом году на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд. Он был найден на правом берегу Оби, на площадке, где сооружают пилон.