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В Новосибирской области у реки нашли минометный снаряд

Его обезвредили взрывотехники

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На боеприпасе были сильные следы коррозии

На боеприпасе были сильные следы коррозии

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В субботу, 16 апреля, в Новосибирской области обнаружили на островке на реке Бердь обнаружили заржавевший боеприпас. Взрывотехники Росгвардии обезвредили находку.

— Прибывшие на место специалисты ведомства обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними боеприпас со следами сильной коррозии, который может представлять угрозу. Учитывая состояние находки, взрывоопасный предмет был уничтожен на месте обнаружения с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, — сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.

Источник НГС сообщил, что речь идет о 120-мм минометной мине.

В прошлом году на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд. Он был найден на правом берегу Оби, на площадке, где сооружают пилон.

Росгвардиябоеприпасснаряд
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