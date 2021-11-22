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В Новосибирске на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд — чем он оказался на самом деле

Из-за необычной находки на время останавливались работы

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Сначала саперы посчитали, что перед ними авиационная бомба

Сначала саперы посчитали, что перед ними авиационная бомба

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Стройка четвертого моста в Новосибирске встала из-за странной находки

В Новосибирске на стройплощадке четвертого моста 21 ноября около 21 часа нашли снаряд. Он был найден на правом берегу Оби на площадке, где сооружают пилон.

Из-за находки была остановлена стройка, а на площадку вызвали специальные службы. Как утверждают в группе ВИС, которые строят четвертый мост, снаряд оказался неопасным.

— Прибывшие представители спецслужб на ночь выставили оцепление. Утром на площадку приезжали сапёры МЧС, которые при внешнем осмотре «находки» предположили, что это авиационная бомба. Однако при более детальном обследовании, в том числе, с помощью собаки взрывчатые вещества не были обнаружены, — рассказали в пресс-службе группы ВИС.

Специалисты сообщили, что предмет похожий на снаряд — это груз к прибору для измерения скорости течения воды. Он не является взрывоопасным. На данный момент оцепление площадки снято, работы возобновлены.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста и других объектов. Выручка фирмы в 2020 году — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. «ВИС» владеют Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.

Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года.

Проезд по четвертому мосту в Новосибирске будет платным. Однако некоторые автомобилисты смогут передвигаться по нему без оплаты. Рассказываем, кто попадает в эти категории и сколько денег придется отдавать остальным.

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ВИСснарядчетвертый мост
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