В Новосибирске на стройплощадке четвертого моста нашли снаряд — чем он оказался на самом деле

В Новосибирске на стройплощадке четвертого моста 21 ноября около 21 часа нашли снаряд. Он был найден на правом берегу Оби на площадке, где сооружают пилон.

Из-за находки была остановлена стройка, а на площадку вызвали специальные службы. Как утверждают в группе ВИС, которые строят четвертый мост, снаряд оказался неопасным.

— Прибывшие представители спецслужб на ночь выставили оцепление. Утром на площадку приезжали сапёры МЧС, которые при внешнем осмотре «находки» предположили, что это авиационная бомба. Однако при более детальном обследовании, в том числе, с помощью собаки взрывчатые вещества не были обнаружены, — рассказали в пресс-службе группы ВИС.