Горел дом и две машины: стали известны подробности крупного пожара под Новосибирском

Спасатели потушили крупный пожар в поселке Садовый под Новосибирском. Частный дом на двух хозяев загорелся
Сообщалось, что горят два дома. Позже стало известно, что огонь распространился на жилое строение, баню, дровяник и сарай, в котором хранятся горючие материалы, также в огне оказались две машины. В любой момент площадь пожара могла увеличиться.
— В течение часа сотрудники МЧС России боролись с открытым горением, из горящих строений эвакуировали пропановый баллон, предотвратив ухудшение оперативной обстановки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Предварительная общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Пострадавших нет.
Огонь тушили 27 человек. Из-за пожара крыша и перекрытия дома частично обрушились. Хозяин автомобиля успел вытолкать одну из машин на улицу, но она всё равно успела загореться. Причина возгорания пока неизвестна, ее будут выяснять дознаватели МЧС.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области из-за неправильной топки печи один ребенок погиб, а второй оказался в реанимации. ЧП произошло в Татарском районе.