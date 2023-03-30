В Кузбассе поезд насмерть сбил двух человек, когда они ремонтировали железную дорогу

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в четверг, 30 марта, начала проверку из-за гибели двух человек, которые попали под грузовой локомотив неподалеку от Тайги. По данным ведомства, оба человека были сотрудниками регионального отделения РЖД.
Инцидент произошел около 10 часов утра в Яшкинском районе между станциями Литвиново и Тутальская ЗСЖД.
— При выполнении ремонтных работ произошло смертельное травмирование локомотивом грузового поезда двух работников Тайгинской дистанции пути — структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД», — говорится в релизе.
Утоняется, что прибывшие на место происшествия правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, также установят, соблюдались ли законы об охране труда и безопасности на путях.
UPD: Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (
Источник NGS42.RU сообщил, что во время ремонтных работ мужчинам сообщили, что приближается товарный поезд. Они перешли на соседние пути, где их сбил другой грузовой поезд.
В пресс-службе регионального отделения РЖД NGS42.RU не смогли прокомментировать ситуацию.
В январе НГС рассказывал о том, как мужчина погиб под колесами пассажирского поезда недалеко от станции Коченево в НСО.