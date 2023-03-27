«Вооружились тряпками и ведрами»: бесплатное кафе для пенсионеров «Добродомик» затопило талой водой в Новосибирске

Бесплатное кафе «Добродомик» для пенсионеров затопило талой водой в Новосибирске. Как рассказала НГС президент благотворительного фонда «Добродомик» Александра Синяк, потоп продолжается уже неделю.
— В здании сейчас идет ремонт, ремонтируют крышу, и снег сбрасывают рядом с домом, из-за чего образовались огромные кучи. Так как наше заведение находится в подвальном помещении на улице Богдана Хмельницкого, д. 29, то талая вода проникает в кафе, — пояснила президент благотворительного фонда.
По словам Александры Синяк, руководство кафе обращалось в управляющую компанию, однако это не принесло результатов.
— Мы обратились в управляющую компанию, но там сказали, что это не их задача, а этим должен заниматься подрядчик, который ремонтирует здание. Подрядная же организация отмечает, что вывоз снега с территории не их обязанность, — отметила Александра Синяк.
Сейчас кафе продолжает работать. Чтобы справиться с водой, волонтеры вооружились тряпками и ведрами.
Журналист НГС пообщался с подрядчиком, который занимается капитальным ремонтом здания.
— Сегодня мы общались с руководством кафе, разъяснили все моменты. Действительно, к вывозу снега с территории мы никакого отношения не имеем, мы лишь осуществляем ремонт здания. Даже если мы чистим снег на крыше для проведения работ, то его в конечном итоге с территории должна вывозить управляющая компания, — рассказал НГС подрядчик компании ООО «СКР» Артем Купин.
Корреспондент НГС направил официальный запрос для комментария в управляющую компанию ООО УК «Регион», которая занимается обслуживанием дома. На момент публикации ответ не поступил.
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