«Мальчик говорил: "Мама спит" и плакал». Маленькие дети трое суток провели в квартире с трупами родителей

Виктория находилась в декрете по уходу за двухлетним сыном и трехмесячной дочерью, а ее муж работал на заводе. Оба переехали в Екатеринбург — она из Белоярского района Свердловской области, он из Башкирии.



— Недавно Радмир познакомился с Евгением. По мнению родственников, именно новый друг подсадил его на наркотики, — рассказывали соседи погибших.

