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«Мальчик говорил: "Мама спит" и плакал». Маленькие дети трое суток провели в квартире с трупами родителей

По одной из версий, молодые супруги из Екатеринбурга отравились наркотиками

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Квартиру с мертвыми супругами вскрыли соседи

Видео: Надежда Александрова / Городские порталы

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш молодых супругов нашли мертвыми. Трое суток их дети — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка — провели в запертой квартире с трупами родителей. Вскрыть жилище решились соседи, когда поняли, что малышам угрожает опасность. Наши коллеги из E1.RU выяснили всё, что известно о трагедии.

Что известно о семье

Однушку на Эльмаше семья стала снимать всего пару месяцев назад — в январе. Главе семейства Радмиру было 29 лет, Виктории — 26. По словам родственников, отношения в семье были близкими и теплыми.

Виктория находилась в декрете по уходу за двухлетним сыном и трехмесячной дочерью, а ее муж работал на заводе. Оба переехали в Екатеринбург — она из Белоярского района Свердловской области, он из Башкирии.

— Недавно Радмир познакомился с Евгением. По мнению родственников, именно новый друг подсадил его на наркотики, — рассказывали соседи погибших.

Радмиру было всего 29 лет, Виктории — 26

Радмиру было всего 29 лет, Виктории — 26

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По словам знакомой семьи, у Виктории осталась девятилетняя дочь от прошлого брака. Женщина развелась с мужем из-за его проблем с алкоголем. Девочку воспитывает бабушка в Белоярке.

— Никогда ее не видели пьяной, она хорошей девочкой была, — сказала знакомая погибшей.

Предположительно, Радмир был судим, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Однако жалоб на жильцов не поступало вплоть до последних дней.

Как нашли детей

В квартире на улице Таганской на 15-м этаже жильцы пожаловались на протечку — по потолку пошли разводы, затапливали соседи сверху. Стояк перекрыли, постучались в квартиру. Там никто не открывал, но был слышен детский плач. Тревогу жильцы дома забили, когда приехали родственники семьи — буквально четыре дня назад они встречались с парой, но на следующий день супруги перестали отвечать на звонки.

Хронология трагедии в одной картинк<i class="_">е</i>

Хронология трагедии в одной картинке

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Все три дня малыши находились в квартире с уже мертвыми мамой и папой. Тетя детей приехала проверить, почему ее сестра не берет трубку. Она заговорила с племянниками через дверь, и мальчик ответил: «Мама спит», а после заплакал. Соседи вызывали спецслужбы, но решили срочно выламывать дверь и спасать детей.

Виктория с дочкой

Виктория с дочкой

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Екатеринбуржец Ринат Валишин — тот самый сосед, который взял на себя ответственность и вскрыл дверь, не дожидаясь полиции и МЧС. По роду своей деятельности он адвокат и никогда раньше не занимался подобными спасательными операциями. Ему помогали соседские парни — курсанты МВД.

Ринат собрал нужные инструменты: большой гвоздодер нашелся у водителя «Газели», который выгружал мебель во дворе. За полчаса с помощью лома удалось вскрыть дверь.

— Мы заходим в квартиру и видим всю ситуацию: погибшую женщину, по которой ползает ребенок, и всё остальное. Родственница берет на руки девочку, ее муж хватает мальчика. Я командую покинуть место происшествия, чтобы не затоптали следы. В квартире уже был [трупный] запах, — рассказал Ринат. — Мальчик был в сознании, заплаканный. А вот девочка, которую вынесли на руках, не подавала признаков жизни. Ей дали несколько ложек воды, и после этого она открыла глаза.

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Ринат считает, что нельзя быть равнодушным к чужой беде

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

Что произошло внутри квартиры

Когда однушку вскрыли, первым людей встретил двухлетний мальчик. Он ползал по дивану в комнате, где лежала мертвая мама, рядом была и сестра.

На кухне нашли тело отца — он сидел на диване с опущенной головой в неестественной позе. Очевидцы, которые участвовали в спасательной операции, говорят, что у трупов была пена изо рта.

— Следов крови в квартире нет. Вскрытие покажет, что стало причиной смерти. По первым признакам муж и жена отравились наркотиками, — отметил собеседник E1.RU.

Силовики осматривали место происшествия

Силовики осматривали место происшествия

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От чего умерли супруги

Родственники погибших не верят, что причиной смерти могли быть наркотики. По словам близких, Радмир бегал по утрам и был почетным донором, в последний раз он сдавал кровь буквально за неделю до смерти.

— Он любил жизнь и свою семью. Для него семья — это святое, они собирались купить квартиру, строили планы. Нам сказали, что носовые проходы у Радмира были чистые, следов инъекций не было. Анализ крови будет готов чуть позже, — отметила сестра умершего Адалина.

Точную причину смерти установят в ходе экспертизы

Точную причину смерти установят в ходе экспертизы

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— Она была отличной мамой и хозяйкой. Их дети были желанными, они очень их любили. Не ругались, со здоровьем всё было хорошо, никто никогда на их семью не жаловался. Они точно не наркоманы, — добавила родственница Анастасия. — Говорят, что они отравились неизвестным веществом, но это точно не наркотики.

Наркологи пока тоже не дают никаких комментариев. Хотя в стране такой случай не первый, можно вспомнить трагедию в Ростове. Там тоже дети оставались в квартире с мертвыми родителями, которые скончались от передозировки наркотиками.

В каком состоянии дети и кто их будет воспитывать

Малышей увезли в больницу с истощением сразу после того, как вызволили из квартиры. В свердловском Минздраве сообщили, что дети в стабильном состоянии. На следующий день после госпитализации мальчик начал есть самостоятельно, а девочку уже перевели из реанимации.

После выписки из больницы брата и сестру готовы принять родственники. Пока органы опеки не приняли решение, кто именно будет воспитывать детей. Но известно, что оформить опеку планируют родственники покойного Радмира.

Родственники уверены, что Радмир не употреблял наркотики

Родственники уверены, что Радмир не употреблял наркотики

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Надолго в больнице малыши не задержатся. Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, скоро детей вернут в семью.

— Задача поставлена — как можно скорее детей передать родственникам. Сегодня эти вопросы уже решаются, хотя все необходимые в такой ситуации процедуры займут немало времени, — объяснил омбудсмен Игорь Мороков. — Мы общались с главврачом, здоровью детей ничего не угрожает. Нет необходимости держать их в больнице.

Все новости об этой трагедии журналисты E1.RU собирают в специальном разделе. Мы следим за развитием событий.

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