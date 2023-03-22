«Мальчик говорил: "Мама спит" и плакал». Маленькие дети трое суток провели в квартире с трупами родителей

В екатеринбургском микрорайоне Эльмаш молодых супругов нашли мертвыми. Трое суток их дети — двухлетний мальчик и трехмесячная девочка — провели в запертой квартире с трупами родителей. Вскрыть жилище решились соседи, когда поняли, что малышам угрожает опасность. Наши коллеги из E1.RU выяснили всё, что известно о трагедии.
Что известно о семье
Однушку на Эльмаше семья стала снимать всего пару месяцев назад — в январе. Главе семейства Радмиру было 29 лет, Виктории — 26. По словам родственников, отношения в семье были близкими и теплыми.
Виктория находилась в декрете по уходу за двухлетним сыном и трехмесячной дочерью, а ее муж работал на заводе. Оба переехали в Екатеринбург — она из Белоярского района Свердловской области, он из Башкирии.
— Недавно Радмир познакомился с Евгением. По мнению родственников, именно новый друг подсадил его на наркотики, — рассказывали соседи погибших.
По словам знакомой семьи, у Виктории осталась девятилетняя дочь от прошлого брака. Женщина развелась с мужем из-за его проблем с алкоголем. Девочку воспитывает бабушка в Белоярке.
— Никогда ее не видели пьяной, она хорошей девочкой была, — сказала знакомая погибшей.
Предположительно, Радмир был судим, а также привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Однако жалоб на жильцов не поступало вплоть до последних дней.
Как нашли детей
В квартире на улице Таганской на 15-м этаже жильцы пожаловались на протечку — по потолку пошли разводы, затапливали соседи сверху. Стояк перекрыли, постучались в квартиру. Там никто не открывал, но был слышен детский плач. Тревогу жильцы дома забили, когда приехали родственники семьи — буквально четыре дня назад они встречались с парой, но на следующий день супруги перестали отвечать на звонки.
Все три дня малыши находились в квартире с уже мертвыми мамой и папой. Тетя детей приехала проверить, почему ее сестра не берет трубку. Она заговорила с племянниками через дверь, и мальчик ответил: «Мама спит», а после заплакал. Соседи вызывали спецслужбы, но решили срочно выламывать дверь и спасать детей.
Екатеринбуржец Ринат Валишин — тот самый сосед, который взял на себя ответственность и вскрыл дверь, не дожидаясь полиции и МЧС. По роду своей деятельности он адвокат и никогда раньше не занимался подобными спасательными операциями. Ему помогали соседские парни — курсанты МВД.
Ринат собрал нужные инструменты: большой гвоздодер нашелся у водителя «Газели», который выгружал мебель во дворе. За полчаса с помощью лома удалось вскрыть дверь.
— Мы заходим в квартиру и видим всю ситуацию: погибшую женщину, по которой ползает ребенок, и всё остальное. Родственница берет на руки девочку, ее муж хватает мальчика. Я командую покинуть место происшествия, чтобы не затоптали следы. В квартире уже был [трупный] запах, — рассказал Ринат. — Мальчик был в сознании, заплаканный. А вот девочка, которую вынесли на руках, не подавала признаков жизни. Ей дали несколько ложек воды, и после этого она открыла глаза.
Что произошло внутри квартиры
Когда однушку вскрыли, первым людей встретил двухлетний мальчик. Он ползал по дивану в комнате, где лежала мертвая мама, рядом была и сестра.
На кухне нашли тело отца — он сидел на диване с опущенной головой в неестественной позе. Очевидцы, которые участвовали в спасательной операции, говорят, что у трупов была пена изо рта.
— Следов крови в квартире нет. Вскрытие покажет, что стало причиной смерти. По первым признакам муж и жена отравились наркотиками, — отметил собеседник E1.RU.
От чего умерли супруги
Родственники погибших не верят, что причиной смерти могли быть наркотики. По словам близких, Радмир бегал по утрам и был почетным донором, в последний раз он сдавал кровь буквально за неделю до смерти.
— Он любил жизнь и свою семью. Для него семья — это святое, они собирались купить квартиру, строили планы. Нам сказали, что носовые проходы у Радмира были чистые, следов инъекций не было. Анализ крови будет готов чуть позже, — отметила сестра умершего Адалина.
— Она была отличной мамой и хозяйкой. Их дети были желанными, они очень их любили. Не ругались, со здоровьем всё было хорошо, никто никогда на их семью не жаловался. Они точно не наркоманы, — добавила родственница Анастасия. — Говорят, что они отравились неизвестным веществом, но это точно не наркотики.
Наркологи пока тоже не дают никаких комментариев. Хотя в стране такой случай не первый, можно вспомнить трагедию в Ростове. Там тоже дети оставались в квартире с мертвыми родителями, которые скончались от передозировки наркотиками.
В каком состоянии дети и кто их будет воспитывать
Малышей увезли в больницу с истощением сразу после того, как вызволили из квартиры. В свердловском Минздраве сообщили, что дети в стабильном состоянии. На следующий день после госпитализации мальчик начал есть самостоятельно, а девочку уже перевели из реанимации.
После выписки из больницы брата и сестру готовы принять родственники. Пока органы опеки не приняли решение, кто именно будет воспитывать детей. Но известно, что оформить опеку планируют родственники покойного Радмира.
Надолго в больнице малыши не задержатся. Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, скоро детей вернут в семью.
— Задача поставлена — как можно скорее детей передать родственникам. Сегодня эти вопросы уже решаются, хотя все необходимые в такой ситуации процедуры займут немало времени, — объяснил омбудсмен Игорь Мороков. — Мы общались с главврачом, здоровью детей ничего не угрожает. Нет необходимости держать их в больнице.
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