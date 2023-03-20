В Шерегеше туристка с головой ушла под снег на диком склоне — видео из снежного плена

В Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш сноубордистка во время спуска с дикого склона провалилась в глубокую расщелину под снегом. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Инцидент Новокузнецк» во «ВКонтакте».
Как отметили очевидцы, туристка ушла с головой под снег и выбраться самостоятельно не могла. На помощь пришли другие отдыхающие и вытащили застрявшую девушку из снежной ловушки.
В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса журналисту НГС сообщили, что уточняют информацию.
Ранее в Шерегеше снегом завалило туристов, которые отправились в поход.