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В Шерегеше туристка с головой ушла под снег на диком склоне — видео из снежного плена

Из западни девушку вытащили другие отдыхающие

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Девушка каталась на диком склоне

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В Кузбассе на горнолыжном курорте Шерегеш сноубордистка во время спуска с дикого склона провалилась в глубокую расщелину под снегом. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Инцидент Новокузнецк» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Инцидент Новокузнецк

Как отметили очевидцы, туристка ушла с головой под снег и выбраться самостоятельно не могла. На помощь пришли другие отдыхающие и вытащили застрявшую девушку из снежной ловушки.

В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса журналисту НГС сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Шерегеше снегом завалило туристов, которые отправились в поход.

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