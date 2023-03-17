«По громкоговорителю объявили, что происходит эвакуация»: посетителей «Сан Сити» вывели на улицу

Днем 17 марта из ТЦ «Сан Сити» на левом берегу вывели всех посетителей. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
Посетителей вывели в 12:15:
— Мы были в «Перчини» с детьми, по громкоговорителю объявили, что происходит эвакуация, произошла чрезвычайная ситуация в ТЦ, просим всех покинуть помещение. Лифтами не пользоваться, эскалаторы были выключены, паники не было. Один официант сказал, что это учебная тревога, а вторая девушка сказала: «Кто его знает — учебная или нет», — рассказала девушка.
После этого они с семьей около 30 минут стояли на улице, но посетителей так и не впустили. По словам посетительницы, на месте не было машин полиции или МЧС.
Администратор «Сан Сити» отказался давать комментарии НГС и бросил трубку. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сообщений о пожаре из торгового центра не поступало.
В начале марта посетителей эвакуировали из СТЦ «МЕГА». Тогда в здании сработала пожарная сигнализация.