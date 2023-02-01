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Судебный пристав вывел семью с двумя детьми из горящего дома в Новосибирской области

Мужчина заметил клубы черного дыма и сообщил супругам, что их дом горит

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Мужчина оперативно вызвал пожарных и скорую помощь

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38-летний судебный пристав Дмитрий Карпенко спас семью с двумя маленькими детьми от возможной гибели на пожаре.

Инцидент произошел 13 января в поселке Красносельское в Карасукском районе. Карпенко, возвращаясь с работы, заметил, что от одного из жилых домов идут клубы густого черного дыма. Подъехав поближе, он увидел, что горит обшивка дома.

— Хозяин не подозревал о происходящем. Кроме него в доме находились еще супруга и двое малолетних детей. Ребятишек наспех одели и посадили в машину к Дмитрию. Вместе с хозяином отключили и вынесли из дома газовый баллон, — сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.

Через 20 минут на место ЧП прибыли пожарные и бригада скорой помощи. Спасатели потушили пожар.

Дмитрий Карпенко, по словам представителей службы судебных приставов, не считает свой поступок героическим. По его мнению, в этой ситуации большинство людей поступили бы так же.

Накануне в Новосибирске ветеран МЧС Андрей Потапенко на руках вынес 90-летнюю пенсионерку из горящей квартиры.

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