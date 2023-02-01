Судебный пристав вывел семью с двумя детьми из горящего дома в Новосибирской области

38-летний судебный пристав Дмитрий Карпенко спас семью с двумя маленькими детьми от возможной гибели на пожаре.
Инцидент произошел 13 января в поселке Красносельское в Карасукском районе. Карпенко, возвращаясь с работы, заметил, что от одного из жилых домов идут клубы густого черного дыма. Подъехав поближе, он увидел, что горит обшивка дома.
— Хозяин не подозревал о происходящем. Кроме него в доме находились еще супруга и двое малолетних детей. Ребятишек наспех одели и посадили в машину к Дмитрию. Вместе с хозяином отключили и вынесли из дома газовый баллон, — сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.
Через 20 минут на место ЧП прибыли пожарные и бригада скорой помощи. Спасатели потушили пожар.
Дмитрий Карпенко, по словам представителей службы судебных приставов, не считает свой поступок героическим. По его мнению, в этой ситуации большинство людей поступили бы так же.
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