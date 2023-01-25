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Появилось видео последствий аварий с фурами в НСО

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП

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В ДТП погибли водители большегрузов

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Видео последствий смертельных аварий с участием фур опубликовали очевидцы и сотрудники региональной Госавтоинспекции.

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Видео: АСТ-54

Напомним, в 11 утра в Барабинском районе после столкновения трех автомобилей погиб водитель КАМАЗа. По предварительной информации, один из участников ДТП выехал на встречную полосу.

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Видео: ГИБДД по НСО

Второе ДТП произошло в Коченевском районе на Северном объезде. В 14:45 водитель Mercedes погиб на месте аварии после столкновения с фурой. По данным областной ГИБДД, водитель Iveco выехал на встречную полосу и встретился с грузовым Mercedes-Benz.

Ранее в Новосибирске днем произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции.

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