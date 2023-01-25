Появилось видео последствий аварий с фурами в НСО

Видео последствий смертельных аварий с участием фур опубликовали очевидцы и сотрудники региональной Госавтоинспекции.
Напомним, в 11 утра в Барабинском районе после столкновения трех автомобилей погиб водитель КАМАЗа. По предварительной информации, один из участников ДТП выехал на встречную полосу.
Второе ДТП произошло в Коченевском районе на Северном объезде. В 14:45 водитель Mercedes погиб на месте аварии после столкновения с фурой. По данным областной ГИБДД, водитель Iveco выехал на встречную полосу и встретился с грузовым Mercedes-Benz.
Ранее в Новосибирске днем произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции.