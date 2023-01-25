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Служебная машина попала в ДТП Станционной — последствия сняли на видео

В МВД затрудняются назвать структурное подразделение, которому принадлежит автомобиль

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По данным МВД, в аварии никто не пострадал

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В Новосибирске днем 25 января произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, авария произошла на улице Станционная. В пресс-службе регионального МВД журналисту НГС подтвердили факт аварии и отметили, что проводят проверку.

— По факту ДТП с участием служебного транспорта проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.

По данным полиции, в аварии никто не пострадал. В пресс-службе затруднились ответить, какому структурному подразделению принадлежит служебный автомобиль.

Ранее в микрорайоне Пашино в Новосибирске перевернулся седан, брендированный логотипом «Делимобиля».

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ДТПНовосибирскСлужебная машина
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