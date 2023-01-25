Служебная машина попала в ДТП Станционной — последствия сняли на видео

В Новосибирске днем 25 января произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам свидетелей, авария произошла на улице Станционная. В пресс-службе регионального МВД журналисту НГС подтвердили факт аварии и отметили, что проводят проверку.
— По факту ДТП с участием служебного транспорта проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомстве.
По данным полиции, в аварии никто не пострадал. В пресс-службе затруднились ответить, какому структурному подразделению принадлежит служебный автомобиль.
Ранее в микрорайоне Пашино в Новосибирске перевернулся седан, брендированный логотипом «Делимобиля».