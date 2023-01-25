Выехали на встречку: в НСО с фурами случились две смертельные аварии — одна на Северном объезде

Сразу два смертельных ДТП произошло в Новосибирской области с участием большегрузов: одно в Барабинском, другое — в Коченевском районах.
Утром в 11 утра в Барабинском районе погиб водитель КАМАЗа.
— Мужчина, управляя грузовым автомобилем Freightliner, двигался ехал по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, после Freightliner совершает столкновение с попутным автомобилем BMW X6, — пояснили в инспекции.
В больницу с травмами доставили водителя Freightliner. Водитель BMW X6 не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
А в 14:45 в Коченевской районе водитель Mercedes погиб на месте аварии после столкновения с фурой.
— 26-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Iveco, двигался по Северному объезду со стороны рабочего поселка Коченево. По предварительной информации, на 25-м км дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем Mersedes Benz, — отметили в областном ГИБДД.
Второй участник аварии за медицинской помощью не обращался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Накануне, 24 января, на Северном объезде произошла смертельная авария со скорой — в ней погибло 4 человека. НГС в режиме онлайн рассказывал подробности происшествия.