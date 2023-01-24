Женщина стреляла из автомата и угрожала пистолетом на Первомайке — суд вынес ей приговор

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор женщине, которая стреляла из охотничьего автомата. Ее признали виновной в хулиганстве (2 ст. 213 УК РФ).
Суд установил, что 27 августа женщина стреляла из охолощенного автомата марки «СХ-АК 103» во дворе дома на улице Красный Факел, 12. Местная жительница сделала замечание сибирячке, на что та ответила угрозами.
— Демонстрируя последней охолощенный пистолет марки «Р-411», внешне схожим с пистолетом Макарова, она высказала угрозу применения данного оружия в отношении потерпевшей, которую последняя восприняла реально, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Суд назначил виновной 3 года условно. Приговор не вступил в законную силу.
В начале декабря в Толмачево задержали вахтовика, который вел себя неадекватно и ударил стюардессу. Он не отреагировал на замечание командира судна.