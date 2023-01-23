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«Руки съедены»: замерзшее тело в снегу нашли в Новосибирской области — видео

Следственный комитет проводит проверку

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Тело мужчины обнаружили в Ордынском районе

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В Новосибирской области обнаружили замерзшее тело мужчины. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», человека нашли в окрестностях поселка Ордынское в Ордынском районе Новосибирской области. Происшествие попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск» / «Телеграм»

— Поехал на охоту, нашел вот такое вот… человек лежит, замерзший. Руки съедены, волосы, — сообщил автор видео.

Информацию об обнаружении тела НГС подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что мужчину нашли 21 января.

— По факту обнаружения 21.01.2023 в Ордынском районе тела мужчины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.


Несколько дней назад в Новосибирске недалеко от Бугринского моста обнаружили замерзшее тело. На место происшествия выехали сотрудники полиции для установления всех обстоятельств.

Следственный комитетОрдынский районПроверкаТело
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