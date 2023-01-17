СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 68.29
eur 73.83
Тема дняКСП заявила об отставании в строительстве 4 моста
Все новости
Все новости

Малолитражка сбила на переходе 20-летнего пешехода перед массовым ДТП на Гусиноброском шоссе

Пострадавшего доставили в больницу

1 802

После того как Nexia сбила пешехода, она вылетела на встречную полосу

Поделиться

Водитель малолитражки Daewoo Nexia на Гусинобродском шоссе сбил пешехода и устроил массовое ДТП из трех машин. Авария произошла 17 января около 11:20.

— 24-летний водитель на Daewoo Nexia ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону Доватора. На Гусинобродском шоссе, 64 он сбил 20-летнего пешехода, который шел по пешеходному переходу, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. Переход был нерегулируемый.

Затем малолитражка врезалась на встречке в Nissan Expert, который отлетел в ТагАз Road Partner.

Пешехода доставили в больницу.

Жительница Новосибирской области потеряла мужа из-за лихача, который сбил его насмерть, вылетев на обочину встречной полосы. Для возбуждения дела вдове пришлось дойти до главы СКР Александра Бастрыкина.

По теме

ДТПДТП с пострадавшимМассовое ДТПСбили пешехода
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter