Малолитражка сбила на переходе 20-летнего пешехода перед массовым ДТП на Гусиноброском шоссе

Водитель малолитражки Daewoo Nexia на Гусинобродском шоссе сбил пешехода и устроил массовое ДТП из трех машин. Авария произошла 17 января около 11:20.
— 24-летний водитель на Daewoo Nexia ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону Доватора. На Гусинобродском шоссе, 64 он сбил 20-летнего пешехода, который шел по пешеходному переходу, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. Переход был нерегулируемый.
Затем малолитражка врезалась на встречке в Nissan Expert, который отлетел в ТагАз Road Partner.
Пешехода доставили в больницу.
Жительница Новосибирской области потеряла мужа из-за лихача, который сбил его насмерть, вылетев на обочину встречной полосы. Для возбуждения дела вдове пришлось дойти до главы СКР Александра Бастрыкина.