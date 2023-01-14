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Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Кузбассе

Авария произошла под Топками

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В автобусе находилось 12 человек

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14 января в Топкинском районе Кузбасса столкнулись легковой автомобиль и автобус НЕФАЗ. Полицейские выясняют причины аварии.

По данным правоохранителей, около 13 часов на трассе «Сибирь» столкнулись автомобиль ЗАЗ «Шанс» и автобус, в котором находились 12 человек.

— В результате водитель и 4 пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением Топки — Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался, — сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель «Шанса», который ехал из Кемерова, нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и въехал под автобус.

Уточняется, что проезд по трассе перекрыт до устранения последствий аварии, объехать участок можно по дороге «Обход Кемерова».

Накануне в Новосибирской области легковой автомобиль врезался в снегоуборщик. В результате аварии погиб 35-летний мужчина.

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