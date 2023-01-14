Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Кузбассе

По предварительным данным, водитель «Шанса», который ехал из Кемерова, нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и въехал под автобус.

Уточняется, что проезд по трассе перекрыт до устранения последствий аварии, объехать участок можно по дороге «Обход Кемерова».