Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Кузбассе

14 января в Топкинском районе Кузбасса столкнулись легковой автомобиль и автобус НЕФАЗ. Полицейские выясняют причины аварии.
По данным правоохранителей, около 13 часов на трассе «Сибирь» столкнулись автомобиль ЗАЗ «Шанс» и автобус, в котором находились 12 человек.
— В результате водитель и 4 пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением Топки — Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался, — сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.
По предварительным данным, водитель «Шанса», который ехал из Кемерова, нарушил правила обгона, выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и въехал под автобус.
Уточняется, что проезд по трассе перекрыт до устранения последствий аварии, объехать участок можно по дороге «Обход Кемерова».
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