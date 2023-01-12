Рухнула печная труба: три дома загорелись в частном секторе Ленинского района — видео ЧП с открытым огнем

Утром 12 января в Новосибирске три частных дома загорелись на улице 3-ей Кустарной. К моменту появления спасателей все три строения полыхали открытым огнем.
— По прибытии к месту вызова установлено, что открытым огнем горят 3 частных дома. Со слов очевидцев, все вышли на улицу. Площадь пожара — 300 метров квадратных. Происходит наращивание сил, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
К половине одиннадцатого, по данным спасателей, пожар был локализован.
— Там живут цыгане с детьми, по словам одного из проживающих, вроде бы все эвакуировались, — рассказал НГС очевидец пожара Вячеслав. — Со слов соседей, пожар произошел из-за обрушения печной трубы. Огонь распространился очень быстро: дома деревянные.
По словам очевидца пожара, в 09:30 на месте работали 3 экипажа МЧС и дежурили медики. Движение транспорта по улице Большой регулирует ДПС.
Ранее НГС писал о пожаре, который произошел возле Димитровского моста. То возгорание тоже попало на видео.