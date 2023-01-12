Рухнула печная труба: три дома загорелись в частном секторе Ленинского района — видео ЧП с открытым огнем

По словам очевидца пожара, в 09:30 на месте работали 3 экипажа МЧС и дежурили медики. Движение транспорта по улице Большой регулирует ДПС.

Ранее НГС писал о пожаре, который произошел возле Димитровского моста. То возгорание тоже попало на видео.