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Рухнула печная труба: три дома загорелись в частном секторе Ленинского района — видео ЧП с открытым огнем

По предварительной информации, площадь возгорания составила 300 квадратных метров

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По предварительным данным, никто не пострадал

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Утром 12 января в Новосибирске три частных дома загорелись на улице 3-ей Кустарной. К моменту появления спасателей все три строения полыхали открытым огнем.

— По прибытии к месту вызова установлено, что открытым огнем горят 3 частных дома. Со слов очевидцев, все вышли на улицу. Площадь пожара — 300 метров квадратных. Происходит наращивание сил, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

К половине одиннадцатого, по данным спасателей, пожар был локализован.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Вячеслав

— Там живут цыгане с детьми, по словам одного из проживающих, вроде бы все эвакуировались, — рассказал НГС очевидец пожара Вячеслав. — Со слов соседей, пожар произошел из-за обрушения печной трубы. Огонь распространился очень быстро: дома деревянные.

По словам очевидца пожара, в 09:30 на месте работали 3 экипажа МЧС и дежурили медики. Движение транспорта по улице Большой регулирует ДПС.

Ранее НГС писал о пожаре, который произошел возле Димитровского моста. То возгорание тоже попало на видео.

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