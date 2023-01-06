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У сибирячки по локоть застряла рука в тестомесе — спасателям пришлось разбирать устройство

Процесс спасения попал на видео

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Инцидент произошел 4 января

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В Новосибирске у 48-летней женщины застряла рука в тестомесе. Как рассказали спасатели МАСС, инцидент произошел днем 4 января.

— На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что у женщины застряла рука в тестомесильной машине, требуется помощь спасателей. В 13:28 спасатели выехали по указанному адресу на улице Обская в Октябрьский район города. На месте уже находилась бригада врачей скорой помощи. Тестомес был частично разобран спасателями, рука женщины деблокирована.

Пострадавшую передали врачам скорой помощи.

В Первомайском районе Новосибирска 35-летний мужчина провалился в открытый люк. Проезжающий мимо таксист увидел руку, торчащую из-под земли.

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