ДТП с автобусом и троллейбусом парализовало движение на Бориса Богаткова в Новосибирске

Утром 28 декабря на улице Бориса Богаткова произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и троллейбуса. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Столкновение автомобилей произошло около детского сада
— Легковушку занесло в колее, она притерлась с троллейбусом, а автобус не успел остановиться и ее догнал, — отметил собеседник редакции НГС.
В результате автомобили получили повреждения. Движение по Бориса Богаткова в сторону Кошурникова оказалось парализовано: водителям приходится выезжать на встречную полосу, что в свою очередь затрудняет движение в сторону улицы Кирова.
Накануне вечером газовоз столкнулся с легковушкой Mazda на трассе под Новосибирском.