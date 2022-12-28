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ДТП с автобусом и троллейбусом парализовало движение на Бориса Богаткова в Новосибирске

Пострадавших в аварии нет, но за разбитыми авто выстроилась солидная пробка

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Автобус протаранил легковой «Субару»

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Утром 28 декабря на улице Бориса Богаткова произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автобуса и троллейбуса. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Столкновение автомобилей произошло около детского сада № 501 и заезда на территорию военного городка. По словам очевидца, авария случилась из-за некачественной уборки дорог.

— Легковушку занесло в колее, она притерлась с троллейбусом, а автобус не успел остановиться и ее догнал, — отметил собеседник редакции НГС.

Движение по Богаткова парализовано

Движение по Богаткова парализовано

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В результате автомобили получили повреждения. Движение по Бориса Богаткова в сторону Кошурникова оказалось парализовано: водителям приходится выезжать на встречную полосу, что в свою очередь затрудняет движение в сторону улицы Кирова.

Накануне вечером газовоз столкнулся с легковушкой Mazda на трассе под Новосибирском.

Обновлено: пресс-служба региональной Госавтоинспекции пояснила, что за рулем «Субару» сидела женщина 1996 г. р. ДТП было оформлено без пострадавших. На месте ДТП работают автоинспекторы. Движение на участке улицы Бориса Богаткова восстановлено.

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