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Газовоз столкнулся с Mazda на трассе под Новосибирском — фото с места аварии

По словам очевидцев, ДТП произошло на Мочищенском шоссе

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Информация о пострадавших уточняется

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Вечером 27 декабря под Новосибирском произошло ДТП с газовозом. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Любить Новосибирск».

— Большегруз с цистерной для перевозки газа столкнулся с Mazda на Мочищенском шоссе. После столкновения с автомобилем газовоз врезался в столб. О пострадавших не сообщается, — написали пользователи.

После столкновения с легковушкой большегруз врезался в столб

После столкновения с легковушкой большегруз врезался в столб

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Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее в Новосибирске из грузовика на проезжую часть в Ленинском районе высыпались трубы. Инцидент произошел на съезде с проезда Энергетиков.

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