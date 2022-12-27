Газовоз столкнулся с Mazda на трассе под Новосибирском — фото с места аварии

Вечером 27 декабря под Новосибирском произошло ДТП с газовозом. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Любить Новосибирск».
— Большегруз с цистерной для перевозки газа столкнулся с Mazda на Мочищенском шоссе. После столкновения с автомобилем газовоз врезался в столб. О пострадавших не сообщается, — написали пользователи.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Новосибирске из грузовика на проезжую часть в Ленинском районе высыпались трубы. Инцидент произошел на съезде с проезда Энергетиков.