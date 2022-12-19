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Торопились на электричку: два новосибирца погибли под колесами грузового поезда в Кузбассе

Машинист применил экстренное торможение, чтобы избежать инцидента

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По предварительной информации, погибшие были пьяны

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В выходные на перегоне станций Тогучин — Курундус в Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину из Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, погибли 30-летний житель Новосибирска и 40-летняя жительница Тогучина.

— Стараясь успеть на электропоезд, перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива, увидев находящихся на железнодорожных путях людей, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось, — рассказали в полиции на транспорте.

Пострадавшие скончались на месте, предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные полицейскими материалы направили в СК на транспорте для проверки.

— Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, стоять в междупутье, а также переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления, — напомнили в МВД на транспорте.

Кроме того, недопустимо появляться на ж/д объектах в состоянии опьянения и слушать музыку в наушниках при переходе путей.

Вечером 7 декабря поезд сбил женщину на станции Новосибирск-Западный. По предварительным данным, пострадавшая пыталась зайти в вагон в момент закрытия дверей. Ее сумку зажало, пассажирка попыталась вытащить вещь, поскользнулась и упала. В это время поезд поехал, и женщине отрезало ногу.

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