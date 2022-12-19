Торопились на электричку: два новосибирца погибли под колесами грузового поезда в Кузбассе

Вечером 7 декабря поезд сбил женщину на станции Новосибирск-Западный. По предварительным данным, пострадавшая пыталась зайти в вагон в момент закрытия дверей. Ее сумку зажало, пассажирка попыталась вытащить вещь, поскользнулась и упала. В это время поезд поехал, и женщине отрезало ногу.

