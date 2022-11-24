«Все очень переживают за Тимофея»: человек в камуфляже утащил кота из магазина в Омске — в соцсетях развернули поиск

В Омске 20 ноября неизвестный мужчина в одежде камуфляжного цвета забрал из магазина кота, сидевшего на витрине. Теперь животное разыскивают.
— Убедительная просьба проявить человечность и вернуть любимца на место, откуда взял, или написать, откуда забрать, — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» во «ВКонтакте».
В комментариях под постом девушка Анастасия Федина опубликовала видео, на котором показано, что кот сидит на витрине с медом. В это время один мужчина рассчитывается за прилавком, а другой говорит с девушкой-продавцом, потом целует ей руку и отходит. Заметив кота, он взял его на руки и вышел. Авторы видео и поста во «ВКонтакте» не ответили на сообщения журналиста НГС.
В обсуждениях в Telegram-канале депутата Государственной думы Оксаны Фадиной попросили о помощи в поисках кота.
— Кот был общим любимцем, теперь неизвестно, какая судьба у несчастного животного. Девочки объездили все части, пока без результатов. Если у вас есть возможность обратиться к ним, чтобы помогли в поисках, будем очень благодарны. Не сочтите за глупость, но все очень переживают за Тимофея (так зовут кота), — написала пользователь по имени Наталья.
В пресс-службе ГУ МВД России по Омской области сообщили, что у них нет комментариев по этому вопросу.
Осенью в Новосибирске сотрудники транспортной полиции вернули хозяину пса, которого украли на станции «Речной вокзал». Поиски шли несколько дней.