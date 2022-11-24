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«Все очень переживают за Тимофея»: человек в камуфляже утащил кота из магазина в Омске — в соцсетях развернули поиск

Перед тем как уйти из магазина, неизвестный поцеловал продавщице руку

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Кот сидел на витрине с медом

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В Омске 20 ноября неизвестный мужчина в одежде камуфляжного цвета забрал из магазина кота, сидевшего на витрине. Теперь животное разыскивают.

— Убедительная просьба проявить человечность и вернуть любимца на место, откуда взял, или написать, откуда забрать, — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Омск ВК | — Жизнь города — Новости — ЧП — ДТП» во «ВКонтакте».

На кадрах с камеры видно, что мужчина, забравший кота, перед уходом поцеловал руку продавцу (на скриншоте — слева)

На кадрах с камеры видно, что мужчина, забравший кота, перед уходом поцеловал руку продавцу (на скриншоте — слева)

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В комментариях под постом девушка Анастасия Федина опубликовала видео, на котором показано, что кот сидит на витрине с медом. В это время один мужчина рассчитывается за прилавком, а другой говорит с девушкой-продавцом, потом целует ей руку и отходит. Заметив кота, он взял его на руки и вышел. Авторы видео и поста во «ВКонтакте» не ответили на сообщения журналиста НГС.

Из-за того что мужчина был в камуфляже, у очевидцев сложилось впечатление, что он был военным.

В обсуждениях в Telegram-канале депутата Государственной думы Оксаны Фадиной попросили о помощи в поисках кота.

— Кот был общим любимцем, теперь неизвестно, какая судьба у несчастного животного. Девочки объездили все части, пока без результатов. Если у вас есть возможность обратиться к ним, чтобы помогли в поисках, будем очень благодарны. Не сочтите за глупость, но все очень переживают за Тимофея (так зовут кота), — написала пользователь по имени Наталья.

В пресс-службе ГУ МВД России по Омской области сообщили, что у них нет комментариев по этому вопросу.

Осенью в Новосибирске сотрудники транспортной полиции вернули хозяину пса, которого украли на станции «Речной вокзал». Поиски шли несколько дней.

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