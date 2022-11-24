«Все очень переживают за Тимофея»: человек в камуфляже утащил кота из магазина в Омске — в соцсетях развернули поиск

В комментариях под постом девушка Анастасия Федина опубликовала видео, на котором показано, что кот сидит на витрине с медом. В это время один мужчина рассчитывается за прилавком, а другой говорит с девушкой-продавцом, потом целует ей руку и отходит. Заметив кота, он взял его на руки и вышел. Авторы видео и поста во «ВКонтакте» не ответили на сообщения журналиста НГС.

