Врачи оценили состояние пострадавшего в пожаре на Чистой Слободе

Новосибирские врачи оценили состояние пострадавшего мужчины после взрыва и сильного пожара в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске.



— Пациент госпитализирован в областную больницу в тяжелом состоянии. Им занимается многопрофильная бригада врачей, — сообщили НГС в Минздраве Новосибирской области.

В Следственном комитете ранее сообщили, что в квартире произошел взрыв газового баллона во время ремонта холодильника. В результате один мужчина пострадал, а мастер по ремонту погиб.