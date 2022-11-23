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Взрыв на Чистой слободе

Врачи оценили состояние пострадавшего в пожаре на Чистой Слободе

Сегодня утром в квартире произошел взрыв из-за газового баллона

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В результате случившегося один мужчина пострадал, его доставили в больницу

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Новосибирские врачи оценили состояние пострадавшего мужчины после взрыва и сильного пожара в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске.

— Пациент госпитализирован в областную больницу в тяжелом состоянии. Им занимается многопрофильная бригада врачей, — сообщили НГС в Минздраве Новосибирской области.

В Следственном комитете ранее сообщили, что в квартире произошел взрыв газового баллона во время ремонта холодильника. В результате один мужчина пострадал, а мастер по ремонту погиб.

По словам местных жителей, госпитализированный мужчина был хозяином квартиры.

Обо всём, что известно о пожаре на Титова в микрорайоне Чистая Слобода, читайте в нашем сюжете.

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