Врачи оценили состояние пострадавшего в пожаре на Чистой Слободе

Новосибирские врачи оценили состояние пострадавшего мужчины после взрыва и сильного пожара в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске.
— Пациент госпитализирован в областную больницу в тяжелом состоянии. Им занимается многопрофильная бригада врачей, — сообщили НГС в Минздраве Новосибирской области.
В Следственном комитете ранее сообщили, что в квартире произошел взрыв газового баллона во время ремонта холодильника. В результате один мужчина пострадал, а мастер по ремонту погиб.
По словам местных жителей, госпитализированный мужчина был хозяином квартиры.
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