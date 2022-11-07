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Скелет мужчины обнаружили под Новосибирском — его личность устанавливают следователи

Тело находилось недалеко от остановочной платформы

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Обстоятельства произошедшего выясняются

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В Новосибирской области 4 ноября обнаружили скелетированные останки человека. Предположительно, они принадлежат мужчине.

— Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения 4 ноября недалеко от остановочной платформы железнодорожного транспорта в Мошковском районе скелетированных останков, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Сейчас специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс экспертиз. Полученные данные проверят по базе без вести пропавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Летом в Новосибирской области недалеко от деревни Троицк обнаружили останки женщины. Вскоре следователи задержали подозреваемого в ее убийстве. По предварительной версии, 25-летний парень нанес 44-летней женщине не менее 28 ударов ножом в грудь.

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