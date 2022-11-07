Скелет мужчины обнаружили под Новосибирском — его личность устанавливают следователи
Тело находилось недалеко от остановочной платформы
В Новосибирской области 4 ноября обнаружили скелетированные останки человека. Предположительно, они принадлежат мужчине.
— Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения
Сейчас специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс экспертиз. Полученные данные проверят по базе без вести пропавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Летом в Новосибирской области недалеко от деревни Троицк обнаружили останки женщины. Вскоре следователи задержали подозреваемого в ее убийстве. По предварительной версии,