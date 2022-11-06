Грузовик при обгоне выехал на встречку — подробности смертельного ДТП с пожаром
При столкновении погибла
В Черепановском районе Новосибирской области вчера, 5 ноября, произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, столкновение случилось в 18:15 на автодороге
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В результате ДТП грузовики загорелись. Пожар был локализован.
В середине октября в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области в результате аварии вспыхнула фура. Водитель погиб на месте.