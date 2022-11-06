Грузовик при обгоне выехал на встречку — подробности смертельного ДТП с пожаром

В Черепановском районе Новосибирской области вчера, 5 ноября, произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, столкновение случилось в 18:15 на автодороге Р-256 на 99-м километре.

— 55-летний водитель, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом, двигался со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАЗ с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний мужчина. После столкновения грузовики съехали в правый кювет, каждый по ходу своего движения, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

