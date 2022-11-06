20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 62.10
eur 60.61
Тема дняПерекрывали улицу из-за пожара в кафе
Все новости
Все новости

Грузовик при обгоне выехал на встречку — подробности смертельного ДТП с пожаром

При столкновении погибла 51-летняя пассажирка

389
ds

ДТП произошло вчера вечером

Поделиться

В Черепановском районе Новосибирской области вчера, 5 ноября, произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, столкновение случилось в 18:15 на автодороге Р-256 на 99-м километре.

55-летний водитель, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом, двигался со стороны города Барнаула в сторону города Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАЗ с полуприцепом, за рулем которого находился 60-летний мужчина. После столкновения грузовики съехали в правый кювет, каждый по ходу своего движения, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП грузовики загорелись. Пожар был локализован. 51-летняя пассажирка Freightliner скончалась на месте от полученных травм. Оба водителя обратились в больницу с различными травмами. На месте организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В середине октября в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области в результате аварии вспыхнула фура. Водитель погиб на месте.

По теме

ДТПГрузовикПожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2