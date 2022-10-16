Власти Донецка сообщили об обстреле городской администрации
Местным жителям рекомендовали оставаться в укрытиях и не выходить на улицу
Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле городской администрации из артиллерии натовского калибра
— По поступившей информации сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур, — написал Кулемзин у себя в Telegram-канале. — Сгорели 3 автомобиля, стоявшие возле здания. В здании городской администрации выбито остекление окон.
Также Кулемзин, ссылаясь на данные Совместного центра контроля и координации, сообщил, что из Орловки по Киевскому району Донецка выпущено не менее семи снарядов калибром
Кулемзин предупредил, что обстрелы продолжаются, и рекомендовал местным жителям не покидать укрытий и не выходить на улицу без острой необходимости.
Кроме того, более десяти взрывов прогремело в Новой Каховке Херсонской области, работают системы ПВО, сообщает администрация города.