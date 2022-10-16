Власти Донецка сообщили об обстреле городской администрации

Кулемзин предупредил, что обстрелы продолжаются, и рекомендовал местным жителям не покидать укрытий и не выходить на улицу без острой необходимости.



Кроме того, более десяти взрывов прогремело в Новой Каховке Херсонской области, работают системы ПВО, сообщает администрация города.