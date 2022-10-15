В доме на Холодильной загорелась техника — пожарные эвакуировали троих человек
Девять жильцов эвакуировались самостоятельно
Днем 15 октября в Новосибирске произошел пожар на улице Холодильной. Троих людей эвакуировали из горящей квартиры в пятиэтажном доме.
— В 15:27 сотрудники МЧС России реагировали на сообщение о пожаре по улице Холодильной. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на четвертом этаже — горела бытовая техника на площади 1 квадратный метр. С пятого этажа эвакуировали при помощи спасательных устройств троих человека, из них двое подростков, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались девять человек. Никто не пострадал. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники.
На этой неделе НГС писал о подростке, который спас свою семью во время пожара в Новосибирске. Он разбудил родителей и вытащил из дома