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Тема дняСтрельба в ижевской школе: погибли дети
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Стрельба в школе в Ижевске

Всё, что известно о трагедии в школе в Ижевске к этому часу: видеорепортаж

Выпускник школы устроил стрельбу и убил 15 человек

Сегодня, 26 сентября, в Ижевске произошла трагедия — в школе № 88 мужчина устроил стрельбу. По последним данным, погибли 15 человек, еще 21 ранен. Среди жертв — 11 детей.

На данный момент известно, что в школу ворвался Артем Казанцев 1988 года рождения, который почти 20 лет назад сам выпустился отсюда. У него было два пистолета и большой запас патронов. Сам он, после того как убил других, покончил с собой.

Следственный комитет сейчас проводит обыски у него дома и выясняет, что побудило его устроить кровавое ЧП в школе. В Удмуртии объявлен траур. Всё самое главное о случившемся мы собрали в одном видео, а дополнительная информация — в онлайн-хронике.

ИжевскКриминалПроисшествияСтрельба в школеТрагедия
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