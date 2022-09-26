Всё, что известно о трагедии в школе в Ижевске к этому часу: видеорепортаж

Сегодня, 26 сентября, в Ижевске произошла трагедия — в школе № 88 мужчина устроил стрельбу. По последним данным, погибли 15 человек, еще 21 ранен. Среди жертв — 11 детей.



На данный момент известно, что в школу ворвался Артем Казанцев 1988 года рождения, который почти 20 лет назад сам выпустился отсюда. У него было два пистолета и большой запас патронов. Сам он, после того как убил других, покончил с собой.