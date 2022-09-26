Всё, что известно о трагедии в школе в Ижевске к этому часу: видеорепортаж
Выпускник школы устроил стрельбу и убил 15 человек
Сегодня, 26 сентября, в Ижевске произошла трагедия — в школе
На данный момент известно, что в школу ворвался Артем Казанцев 1988 года рождения, который почти 20 лет назад сам выпустился отсюда. У него было два пистолета и большой запас патронов. Сам он, после того как убил других, покончил с собой.
Следственный комитет сейчас проводит обыски у него дома и выясняет, что побудило его устроить кровавое ЧП в школе. В Удмуртии объявлен траур. Всё самое главное о случившемся мы собрали в одном видео, а дополнительная информация — в онлайн-хронике.