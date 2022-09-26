На перекрестке Кошурникова и Фрунзе на крышу перевернулась Toyota Camry
18-летний водитель получил ушибы
В Новосибирске на перекрестке Кошурникова и Фрунзе
— Наезд на препятствие с опрокидыванием на крышу автомобиля Toyota Camry. Проведена разведка, сбор информации. Водитель,
Спасатели обеспечили стабилизацию транспортного средства и провели противопожарные мероприятия.
В Новосибирске 25 сентября в 21:05 произошло ДТП в Ленинском районе. Новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей происшествия.