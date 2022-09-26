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На перекрестке Кошурникова и Фрунзе на крышу перевернулась Toyota Camry

18-летний водитель получил ушибы

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ds

ДТП произошло вечером в воскресенье

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В Новосибирске на перекрестке Кошурникова и Фрунзе 25 сентября вечером Toyota Camry перевернулась на крышу. Как сообщили спасатели МАСС, ДТП произошло около 10 часов вечера.

— Наезд на препятствие с опрокидыванием на крышу автомобиля Toyota Camry. Проведена разведка, сбор информации. Водитель, 18-летний молодой человек, отделался ушибами, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Спасатели обеспечили стабилизацию транспортного средства и провели противопожарные мероприятия.

В Новосибирске 25 сентября в 21:05 произошло ДТП в Ленинском районе. Новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода. ГИБДД по Новосибирску ищет свидетелей происшествия.

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