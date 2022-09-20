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Вышел из дома и обратно не вернулся: в Новосибирске ищут 31-летнего мужчину с усами и бородой

О пропавшем ничего не известно с 14 сентября

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Мужчина не взял ни документы, ни деньги, ни телефон

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В Октябрьском районе Новосибирска пропал 31-летний Евгений Буторин. Местонахождение мужчины неизвестно с 14 сентября.

— В день пропажи вышел из дома и обратно не вернулся. Он не взял ни документы, ни деньги, ни телефон. Полиция провела проверку, в медицинских учреждениях не обнаружен. ДТП, ЧП и других событий с участием похожего человека не было. На данный момент занимаемся распространением ориентировки в интернете, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Евгения: рост — 186 см, нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые, носит бороду и усы. В день пропажи был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные с красными вставками кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700–54–52.

Напомним, 16 сентября нашли живым грибника, пропавшего на Васюганских болотах.

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