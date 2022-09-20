Вышел из дома и обратно не вернулся: в Новосибирске ищут
31-летнего мужчину с усами и бородой
О пропавшем ничего не известно с 14 сентября
В Октябрьском районе Новосибирска пропал
— В день пропажи вышел из дома и обратно не вернулся. Он не взял ни документы, ни деньги, ни телефон. Полиция провела проверку, в медицинских учреждениях не обнаружен. ДТП, ЧП и других событий с участием похожего человека не было. На данный момент занимаемся распространением ориентировки в интернете, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Евгения: рост — 186 см, нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые, носит бороду и усы. В день пропажи был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные с красными вставками кроссовки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Напомним, 16 сентября нашли живым грибника, пропавшего на Васюганских болотах.