Шестеро погибших, более сорока раненых: вспоминаем трагедию в пермском университете. Ровно год назад в ПГНИУ пришел стрелок
20 сентября 2021 года студент-первокурсник Тимур Бекмансуров расстрелял шесть человек
Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии в Пермском университете. 20 сентября 2021 года
Как описывают ситуацию очевидцы, 20 сентября 2021 года около 11:30 Бекмансуров зашел в университетский кампус и, двигаясь по его территории, начал стрелять по студентам и преподавателям. После этого вошел в один из корпусов университета и продолжил стрелять там. Студенты, находившиеся в аудиториях, забаррикадировались стульями и партами. Некоторые спасались, выпрыгивая из окон корпуса и убегая.
Стрелка удалось задержать инспектору ДПС Константину Калинину — его пост находится рядом с университетом, туда прибежали за помощью студенты. Калинин с напарником побежали в университет, напарник стал помогать людям выходить из университета, инспектор пошел в корпус, где в этот момент была слышна стрельба. На первом этаже Калинин увидел вооруженного молодого человека.
— Я видел, как он спускается по лесенкам, — рассказал Константин Калинин. — Я крикнул: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие.
Полицейский подбежал к упавшему стрелку и отбросил в сторону его оружие, нож и патроны. После этого начал оказывать Бекмансурову первую медицинскую помощь.
В результате нападения стрелка пострадали 47 человек, 6 из них погибли, 23 человека получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы.
В тот же день на станцию переливания крови пришли 63 донора, которые хотели помочь пострадавшим в стрельбе в ПГНИУ. В холле станции переливания выстроилась очередь — сдать кровь.
После ранения Бекмансуров временно находился на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали левую ногу.
До того как отправиться в университет с ружьем, Бекмансуров сохранил на своей странице в соцсетях отложенное сообщение, которое опубликовалось уже когда он стрелял. Это был манифест — в сообщении он писал, что не состоит в экстремистских организациях, это — не теракт. Он подробно описывал, как готовился к покупке оружия, проходил экспертизу. Писал, что долго выбирал место для нападения — думал и о своей школе, и о ТЦ, вокзалах и так далее, но «они не подошли по расписанию». ПГНИУ выбрал, потому что туда поступил. Изначально планировал покончить с собой после нападения, но размышлял и о том, что его могут убить сотрудники полиции. «Не могу исключить и того, что меня могут задержать. Ха, тогда я окажусь тем еще неудачником», — писал Бекмансуров. Конкретных объяснений своему решению в манифесте Бекмансуров не приводит, писал, что ему нравится причинять людям боль, он устал, он хочет разрушать всё на своем пути, и лишь пара одногруппников показались ему достойными жить.
Расследованием дела занимались следователи центрального аппарата Следственного комитета России, было возбуждено уголовное дело, результаты которого направили в суд.
До сих пор идет судебный процесс, в судебном деле 100 томов и тысяча опрошенных. Тимур Бекмансуров признал свою вину, а медэкспертиза — его вменяемость.
В сентябре 2022 года суд продолжил рассматривать уголовное дело в отношении стрелка и уже третью неделю заслушивает показания потерпевших. На одном из заседаний допросили полицейского, который остановил стрелка. 19 сентября прокурор зачитала показания потерпевших, которые не явились в суд, из уголовного дела.
Сегодня студенты университета почтут минутой молчания погибших, а пермяки смогут принести цветы и свечи к мемориалу у восточного входа в кампус университета.