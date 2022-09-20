Шестеро погибших, более сорока раненых: вспоминаем трагедию в пермском университете. Ровно год назад в ПГНИУ пришел стрелок

— Я видел, как он спускается по лесенкам, — рассказал Константин Калинин. — Я крикнул: «Бросай!» Молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. Я применил огнестрельное оружие.



Полицейский подбежал к упавшему стрелку и отбросил в сторону его оружие, нож и патроны. После этого начал оказывать Бекмансурову первую медицинскую помощь.

В результате нападения стрелка пострадали 47 человек, 6 из них погибли, 23 человека получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы.



В тот же день на станцию переливания крови пришли 63 донора, которые хотели помочь пострадавшим в стрельбе в ПГНИУ. В холле станции переливания выстроилась очередь — сдать кровь.

