Глава МЧС Татарстана получил выговор (строгий) по делу о распиле 40 млн. И улетел на отдых в Турцию

Но дела, вероятно, улажены, потому как Рафис Хабибуллин ушел в отпуск. И отдыхает он не на курортах Краснодарского края, а в Турции. Как говорит наш источник, глава республиканского МЧС запросил на эту поездку разрешение у федерального центра. Буквально вчера, 14 сентября , глава МЧС сел в самолет до солнечной и гостеприимной Турции.

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР. Окончил Омскую высшую школу милиции и Академию управления МВД России. Карьеру начал в 1984 году милиционером. Потом доработал до руководящих должностей в криминальной милиции Челнов. С 1999 по 2002 год был заместителем начальника службы безопасности президента Республики Татарстан. С июня 2007-го стал начальником Главного управления МЧС России по Татарстану и министром по делам ГО и ЧС Республики Татарстан.

