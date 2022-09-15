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Глава МЧС Татарстана получил выговор (строгий) по делу о распиле 40 млн. И улетел на отдых в Турцию

Речь идет о приеме в эксплуатацию неработающей системы оповещения

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Хабибуллин занимает должность главы МЧС по Татарстану с 2007 года

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Глава МЧС Татарстана, а по совместительству министр по делам ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин получил строгий выговор. Причиной стало дело о распиле 40 миллионов рублей на системе оповещения. Правда, министр по делам ГО и ЧС РФ Александр Куренков выговор Хабибуллину сделал за «утаивание недостатков» и «предоставление недостоверных сведений». Документ, подписанный Куренковым 30 августа, есть в распоряжении редакции.

Как рассказывают источники 116.RU, такое наказание избрали для Хабибуллина только благодаря связям в высших эшелонах власти.

— На самом деле он абсолютно спокоен. Причина здесь простая: есть связи и все возможности «надавить» на медиа, чтобы о нём информации нигде не было, не было резонанса в обществе. Особенно в местных СМИ, которые получают солидные контракты от республики, — объясняет наш собеседник тот факт, что о распиле 40 бюджетных миллионов информация появилась лишь в нескольких медиа.

Но дела, вероятно, улажены, потому как Рафис Хабибуллин ушел в отпуск. И отдыхает он не на курортах Краснодарского края, а в Турции. Как говорит наш источник, глава республиканского МЧС запросил на эту поездку разрешение у федерального центра. Буквально вчера, 14 сентября, глава МЧС сел в самолет до солнечной и гостеприимной Турции.

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР. Окончил Омскую высшую школу милиции и Академию управления МВД России. Карьеру начал в 1984 году милиционером. Потом доработал до руководящих должностей в криминальной милиции Челнов. С 1999 по 2002 год был заместителем начальника службы безопасности президента Республики Татарстан. С июня 2007-го стал начальником Главного управления МЧС России по Татарстану и министром по делам ГО и ЧС Республики Татарстан.

Мы связались с Рафисом Хабибуллиным, чтобы получить его комментарий относительно сложившейся ситуации. Он выслушал наш вопрос и просто положил трубку.

В деле о распиле фигурирует и заместитель Хабибуллина — Олег Степущенко, который, к слову, является фигурантом других уголовных дел и находится под арестом.

Дело, как рассказывают наши источники, было так: Главное управление собственной безопасности МЧС России нашло фальшивые документы, в которых было сказано, что кабмин принимает в эксплуатацию систему оповещения. Но по факту система эта была построена не по проекту и на момент приема не работала. Безопасники выяснили, что во время нахождения под следствием своего зама Хабибуллин лично давал указания подчиненным довольно серьезно завышать оценку готовности систем оповещения и вводил в заблуждение должностных лиц в руководстве региона и в МЧС России.

Олег Степущенко родился 8 марта 1969 года в Москве. Там же в конце 80-х работал автослесарем. Потом переехал в Казань и стал курсантом Казанского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. Сразу после Степущенко стал криминалистом в структурах МВД. И 12 лет проработал в Министерстве внутренних дел. А в конце 2012-го Степущенко стал заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

На данный момент вопрос по Хабибуллину будто бы отпал, все-таки ему объявили строгий выговор. Заинтересуется ли этим делом федеральный следком — пока неясно. А вот с заместителем Степущенко дела куда серьезнее. Уголовное дело в отношении него, которое завели еще весной 2021 года, наконец-то передали в суд. Замминистра обвиняют в злоупотреблении полномочиями (часть 1 и часть 3 статьи 285 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и воспрепятствовании предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 169 УК РФ).

Олега Степущенко задержали еще в марте 2021 года. Следователи полагают, что в 2013–2019 годах МЧС Татарстана заключило госконтракты с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения. Эти компании якобы нарушили техзадание, и система оповещения просто-напросто не работала. Но, несмотря на это, сотрудники МЧС эти работы приняли. Следователи решили, что между предпринимателями и Степущенко был сговор. Сам замминистра свою вину не признал. Ущерб от его действий оценили в 42,8 миллиона рублей.

Интересная деталь: во время обысков у Степущенко в служебном кабинете нашли удостоверение сотрудника полиции. Этот документ действителен был лишь до 2013 года. Но у силовиков есть основания полагать, что Степущенко уже после службы в МВД пользовался «корочкой». А ряды Министерства внутренних дел он покинул еще в 2012 году.

К слову, по информации наших источников, Хабибуллин до 2020 года передвигался на автомобилях премиум-класса, зарегистрированных на некое ООО «ОДС РТ». Но после ареста своего зама и генерального директора этой компании министр пересел на служебный транспорт. А вышеупомянутое ООО связано уже с другим заместителем Хабибуллина — Ильхамом Насибуллиным. Его задержали в марте 2020-го по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2013 году в республике создали ООО «ОДС РТ». Компания полностью дублировала функции поисково-спасательной службы МЧС РТ, которую возглавлял Насибуллин. И, как считают следователи, замминистра намеренно избавлялся от конкурентов, чтобы его компания получала госконтракты.

У силовиков есть основания полагать, что Степущенко уже после службы в МВД пользовался «корочкой»

У силовиков есть основания полагать, что Степущенко уже после службы в МВД пользовался «корочкой»

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МЧСУголовное делоРафис Хабибуллин
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