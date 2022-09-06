«Все абсолютно счастливы»: волонтеры нашли бабушку с 10-летним внуком, которые потерялись в лесу Кузбасса

— У него огромный опыт. У него были время и возможность туда приехать, и он заступил на смену. И вот часть воскресенья и понедельник до вечера он координировал поиск. Потом передал координатору из Томска. Сегодня утром прилетела команда из Москвы и довела историю до победного финала, — поделилась Алеся Яблонских.

