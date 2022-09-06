«Все абсолютно счастливы»: волонтеры нашли бабушку с
10-летним внуком, которые потерялись в лесу Кузбасса
На поиски ушло трое суток
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли бабушку с внуком, которые пропали в лесах Прокопьевского района Кемеровской области в минувшую субботу.
— Найдены живыми! — сообщили в новосибирском отряде «ЛизаАлерт».
Наши коллеги из NGS42.RU со ссылкой на собственный источник пишут, что пожилую женщину и ее внука будут осматривать медики, чтобы установить их состояние после столь долгого нахождения на свежем воздухе.
Пропавших искали трое суток, в поисках участвовали волонтеры со всей Сибири, в том числе из Новосибирска, а также московские отряды.
— О том, что потерялась бабушка с внуком, наш регион узнали в ночь с субботы на воскресенье. Мы ждали информацию до утра с места. Утром стало понятно, что поиск затягивается. В воскресенье из Новосибирска было три экипажа с полным комплектом оборудования для радиосвязи, — рассказала НГС руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.
В составе отрядов были координаторы, радист, регистратор и оперативный картограф — всего на место прибыли 13 человек. Еще часть новосибирских волонтеров уже находилась в Кемеровской области. Вчера днем некоторые волонтеры вернулись, но часть из них продолжила поиски ночью.
— Все абсолютно счастливы, — отметила Яблонских. Сейчас волонтеры ищут способ вернуть участников отряда вместе с оборудованием в Новосибирск.
Алеся Яблонских рассказала, что на Кузбасс из Новосибирска выехал лучший лесной координатор Малышев с позывным Мамай. Он состоит в поисковом отряде более 6,5 года:
— У него огромный опыт. У него были время и возможность туда приехать, и он заступил на смену. И вот часть воскресенья и понедельник до вечера он координировал поиск. Потом передал координатору из Томска. Сегодня утром прилетела команда из Москвы и довела историю до победного финала, — поделилась Алеся Яблонских.