Пенсионерка и 10-летний мальчик пропали в лесах Кузбасса — на поиск поехали новосибирские волонтеры
Из Москвы везут спецоборудование, которое позволит передать сообщение пропавшим
В Прокопьевском районе Кузбасса с
— Женщина с ребенком потерялись. Это было в субботу. Они поехали в лес. С ними была женщина. Договорились, что одни пойдут в одну сторону, другие — в другую сторону, встретятся у машины. В итоге у машины не встретились. Потерявшиеся в лесу — без связи, телефона с собой нет. Даже если бы был, на месте поиска глухая тайга. Не хватает людей. На место нужны люди с квадроциклом, люди с квадрокоптерами, — рассказала Алеся Яблонских.
Сегодня в лесу будет работать авиация. Из Москвы сегодня везут спецоборудование — его установят на самолет и будут транслировать звук, чтобы дать понять потерявшимся, что их разыскивают и нужно найти способ выйти на открытое пространство.
— Задач достаточно много. Вчера на место поехали три экипажа из Новосибирска с полным комплектом оборудования, с мачтой радиосвязи. Она установлена на месте, обеспечивает связь по рации. Еще один экипаж с нашими соотрядниками стартовал из Кемеровской области. Сейчас мы на место собираем еще экипажи, необходимы аккумуляторы и зарядные устройства. Там сложно с питанием, нужно привезти покушать, оборудование. Нужны опытные люди, которые могут ходить по лесу. Ночью погода достаточно прохладная, пока не сыро, нет дождей. Но лес очень тяжелый, и сильно не хватает людей, — сообщила руководитель отряда.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, в поисках женщины и ребенка задействован вертолет Росгвардии. По сообщению NGS42.RU, СК по Кемеровской области начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» назвали приметы пропавших. Рост Надежды Ражневой составляет 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы и зеленые глаза. Женщина может быть одета в розовую куртку, черную кофту, того же цвета джинсы и галоши.
Рост Дмитрия Ражева — 120 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Мальчик может быть одет в синюю кофту, серо-синие спортивные штаны и сине-зеленые кроссовки.
В Калининском районе Новосибирска пропала