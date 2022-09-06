«Извините, на костылях нельзя»: как инвалида с одной ногой отказались обслуживать в ресторане

— А я был трезвый и прилично одетый — в джинсах, кофте нарядной и в туфле — у меня же одна нога, — в свойственной для себя манере пошутил Костя. — Эта ситуация меня настолько смутила, что в итоге я поехал не домой, а в ближайшее отделение полиции, где написал заявление и обращение. Кстати, жену тоже попросил написать о случившемся в книгу жалоб и предложений «Мишек».

В пресс-службе УМВД России по Омской области корреспонденту NGS55.RU рассказали, что заявление Константина в ту ночь в полиции приняли. В ведомстве отметили, что в настоящий момент его обращение зарегистрировано и по нему проводится проверка.

Также после выходных Костя обратился в региональный Роспотребнадзор, где ему порекомендовали написать претензию на юридический адрес Mishkin & Mishkin и сказали, что произошедшее — дискриминация. Нашей редакции в ведомстве пояснили, что когда инвалидам или пожилым людям отказывают предоставлять услуги в сфере транспорта, торговли или туризма, виновным может грозить штраф. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.