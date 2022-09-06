«Извините, на костылях нельзя»: как инвалида с одной ногой отказались обслуживать в ресторане
Администратора заведения, которая побоялась ответственности, ждут санкции
За историей Кости Савельева редакция NGS55.RU следит уже давно. В самом начале 2020 года он услышал от врачей страшный диагноз — саркома Юинга четвертой стадии. Два года Костя боролся с раком, вел для сайта рубрику «Дневник онкобольного». А потом ему удалили ногу, и, к счастью, наступила ремиссия. Началась новая жизнь. Парень с любимой женой Сашей переехал в съемную квартиру, работает на удаленке в строительной компании и периодически встречается с друзьями. Но совсем недавно с нашим героем произошел неприятный случай, оставить который без внимания было никак нельзя.
25 августа у супруги Кости, Саши, был день рождения. Отпраздновать его девушка решила на выходных, в ночь с 27 на 28 августа в ресторане Mishkin & Mishkin. Но администратор ресторана не пропустила Костю в зал из-за его инвалидности. Омич поделился этой историей с NGS55.RU.
Инвалидам вход воспрещен
В день празднования Саша отправилась на фотосессию с подружками, а к вечеру они собрались в Mishkin & Mishkin. По словам Кости, он не очень любит подобные посиделки, но ради любимой пообещал ненадолго прийти в заведение, чтобы поздравить ее и поздороваться с гостями.
— Я приехал на такси, жена меня встретила, и мы отправились внутрь. Я хотел заплатить за вход (так как вечером он платный), как вдруг администратор отказалась меня пропускать. Она мне говорит: «Извините, на костылях нельзя. Там много пьяных людей, мы не можем обеспечить вам безопасность, поэтому не будем брать на себя такую ответственность», — рассказал Костя.
Молодые люди предложили менеджеру самим взять за себя ответственность и зафиксировать это на бумаге. Но им отказали. Тогда Костя объяснил, что хочет просто подняться наверх, недолго посидеть и уйти. Но сотрудница заведения снова упомянула, что не будет нести ответственность. В эту ночь в заведении работал знакомый Константину бармен, который тоже попытался помочь. Но и его попытки оказались провальными. Кстати, по словам Кости, он был в этом заведении еще в январе. Тогда он свободно прошел, посидел несколько часов с друзьями и отправился домой.
— Обиднее всего, что это празднование дня рождения любимой жены, а не просто посиделки с друзьями. Из-за этого я так откликнулся на случившееся. Да и вообще, вдруг на моем месте был бы человек, у которого много комплексов из-за инвалидности. Это еще повезло, что я более-менее крепкий, — отметил Костя.
Молодой человек посмотрел в интернете, законны ли действия сотрудницы Mishkin & Mishkin. Он прочитал про подобный случай, когда человека не пустили в заведение из-за костылей. Правда, тот мужчина был в спортивной одежде и пьяный.
— А я был трезвый и прилично одетый — в джинсах, кофте нарядной и в туфле — у меня же одна нога, — в свойственной для себя манере пошутил Костя. — Эта ситуация меня настолько смутила, что в итоге я поехал не домой, а в ближайшее отделение полиции, где написал заявление и обращение. Кстати, жену тоже попросил написать о случившемся в книгу жалоб и предложений «Мишек».
В пресс-службе УМВД России по Омской области корреспонденту NGS55.RU рассказали, что заявление Константина в ту ночь в полиции приняли. В ведомстве отметили, что в настоящий момент его обращение зарегистрировано и по нему проводится проверка.
Также после выходных Костя обратился в региональный Роспотребнадзор, где ему порекомендовали написать претензию на юридический адрес Mishkin & Mishkin и сказали, что произошедшее — дискриминация. Нашей редакции в ведомстве пояснили, что когда инвалидам или пожилым людям отказывают предоставлять услуги в сфере транспорта, торговли или туризма, виновным может грозить штраф. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.
«Мы принимаем вину на себя»
За комментариями мы также обратились к совладельцу ресторана Mishkin & Mishkin Олегу Бутакову. Как выяснилось, бизнесмен не знал про эту ситуацию, но после нашего обращения решил разобраться.
— Такой прецедент действительно состоялся. По словам сотрудницы, в ту ночь было очень много гостей. Менеджер — молодая девушка — побоялась за безопасность Константина, поэтому не стала брать на себя такую ответственность и не пропустила молодого человека, — рассказал Олег Бутаков. — Мы принимаем вину на себя. Для сотрудницы будут определенные санкции — как минимум отстраним ее и переведем на соответствующую должность, пока не наберется опыта. Также будем проводить обучение.
По словам бизнесмена, после рабочей смены менеджер Mishkin & Mishkin написала объяснительную. В ней она описала случившееся со своей стороны.
«Примерно в 00:30 пришел гость — на двух костылях и без ноги. Я его не пропустила, но не из-за вредности, а для его же безопасности. Его жена и друзья сильно возмущались из-за этого. Я с молодым человеком поговорила, он понял. После этого мужчина без ноги ушел, а его жена оставила отзыв в книге жалоб и попросила с ней связаться в течение десяти дней, при этом контактов никаких не оставила. Мужчина опирался только на костыли, а нога отсутствует выше колена. Мне его было искренне жалко, но брать на себя ответственность за него я не стала», — процитировал Олег Бутаков слова из объяснительной.
Совладелец ресторана подчеркнул, что его крайне обеспокоила эта ситуация. После нашего звонка он живо откликнулся на произошедшее и сразу попытался разобраться в случившемся. Более того, Олег Бутаков связался с Костей и его супругой и назначил им встречу в Mishkin & Mishkin. Как рассказал нам сам Костя, свое заявление в полицию он планирует забрать.
Мы надеемся, что конфликт будет исчерпан полностью, хотя понятно, что осадок после него останется надолго, а ситуация, когда людей на входе делят по количеству ног, — больше никогда не повторится ни в одном заведении...
А в это время
Похожий по дикости случай произошел в Нижнем Новгороде. Там продавец мороженого напала на мальчика-аутиста и избила его.
Как сообщает NN.RU, мама с мальчиком шли по набережной, когда между ее ребенком и продавщицей мороженого возник конфликт. Что послужило его причиной, не уточняется. На кадрах, записанных мамой ребенка, видно, как продавщица обхватила рукой шею мальчика и не дает ему уйти, а когда тот пытается вырваться — бьет его. Дальше между матерью и продавцом происходит такой диалог:
— Не трогайте его.
— Смотрите, он ненормальный.
— Да, он у меня больной.
— Так зачем вы его выпускаете в общественное место? Он детей всех распугал.
— Вы зачем его так тронули? Можете объяснить?
— Могу. Потому что дети гуляют, обычные дети, а он у вас ненормальный.
В конце разговора с матерью продавщица сказала ей держать ребенка дома в ванной.
Как уточнили NN.RU в региональном ГУ МВД, ребенку выписано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда. После ее получения будет дана правовая оценка произошедшему. Мы следим за развитием событий.