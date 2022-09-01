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Мужчина выпускал фейерверк из окна дома на проспекте Дзержинского

В деле разбирается полиция

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Инцидент произошел ночью

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Поздним вечером 31 августа в Новосибирске из окна одного из домов на проспекте Дзержинского мужчина выпускал фейерверк и выбрасывал предметы, похожие на петарды.

Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», с мужчиной вступили в словесный конфликт местные жители. После на место вызвали сотрудников МВД.

— Сообщение поступило в полицию, на место выезжали сотрудники. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также в полиции добавили, что устанавливают место, откуда выпускали фейерверк, и личность нарушителя.

Ранее в Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой. Этот инцидент попал на видео. Ущерб оценили в 1 миллион рублей.

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ПолицияПроспект ДзержинскогоФейерверк
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