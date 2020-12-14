«Угрожали, что с нами разберутся». Момент поджога киоска с пиротехникой в Новосибирске попал на видео

В Новосибирске владелец сгоревшего павильона с пиротехникой Иван Стародубцев заявил, что прежде получал угрозы. Инцидент произошел минувшей ночью в ЖК «Дивногорский» — местных жителей разбудил незапланированный фейерверк.

— Восемь лет мы развиваем нашу розничную сеть, и первый раз у нас такой жесткий случай, чтобы нас жгли. Сразу после размещения объекта стали приходить люди. Мужчина приходил, ругался, матерился. Монтажники ему сказали: «И что? Это конкуренция». Мы разместились законно, арендовали земельный участок. И мы соблюдаем все требования пожарной безопасности. Работали 4–5 дней, и весь этот период ежедневно приходили люди — пытались подкупить продавца, переманивали, угрожали: «Вы здесь стоять не будете, мы с вами разберемся». И сегодня произошли активные действия, — рассказал корреспонденту НГС руководитель сети пиротехнических магазинов Pirat 66 Иван Стародубцев.