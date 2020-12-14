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«Угрожали, что с нами разберутся». Момент поджога киоска с пиротехникой в Новосибирске попал на видео

Ущерб от пожара оценили в миллион рублей

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Трое молодых людей отогнули защиту окна и бросили внутрь павильона что-то горящее — этот момент попал на видео

Трое молодых людей отогнули защиту окна и бросили внутрь павильона что-то горящее — этот момент попал на видео

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На видео попал момент поджога киоска с пиротехникой в Новосибирске

В Новосибирске владелец сгоревшего павильона с пиротехникой Иван Стародубцев заявил, что прежде получал угрозы. Инцидент произошел минувшей ночью в ЖК «Дивногорский» — местных жителей разбудил незапланированный фейерверк.

— Восемь лет мы развиваем нашу розничную сеть, и первый раз у нас такой жесткий случай, чтобы нас жгли. Сразу после размещения объекта стали приходить люди. Мужчина приходил, ругался, матерился. Монтажники ему сказали: «И что? Это конкуренция». Мы разместились законно, арендовали земельный участок. И мы соблюдаем все требования пожарной безопасности. Работали 4–5 дней, и весь этот период ежедневно приходили люди — пытались подкупить продавца, переманивали, угрожали: «Вы здесь стоять не будете, мы с вами разберемся». И сегодня произошли активные действия, — рассказал корреспонденту НГС руководитель сети пиротехнических магазинов Pirat 66 Иван Стародубцев.

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Он предоставил в редакцию НГС видео, на котором трое молодых людей бросают что-то в павильон, а после из него начинают вылетать залпы.

— В этом, конечно, должны разбираться компетентные органы. Мы все нагревательные элементы на ночь выключаем. Пиротехника сама не возгорается, если ее не поджигать. Не надо бояться и думать, что что-то самовозгорается, — рассказал предприниматель.

В полицию по поводу угроз он не обращался.

— Мы к словам, к угрозам не так серьезно, возможно, относились. Каждый занимается своей тактикой развития бизнеса. Человек, который у нас занимается магазином, сейчас будет писать заявление и прикладывать видео. Он только что приехал на объект. Какой-то взрывпакет поджигатели туда бросили. Павильон очень крепкий, а панель вылетела наружу после первого взрыва. Быстро взорвалось. Общий ущерб наш близится к миллиону рублей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на месте пожара работал дознаватель и его причина устанавливается.

— Сообщение поступило в 02:13. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади 8 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожарные работали на месте до трех ночи.

В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем приюте в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак.

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