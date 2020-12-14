«Угрожали, что с нами разберутся». Момент поджога киоска с пиротехникой в Новосибирске попал на видео

На видео попал момент поджога киоска с пиротехникой в Новосибирске
В Новосибирске владелец сгоревшего павильона с пиротехникой Иван Стародубцев заявил, что прежде получал угрозы. Инцидент произошел минувшей ночью в ЖК «Дивногорский» — местных жителей разбудил незапланированный фейерверк.
— Восемь лет мы развиваем нашу розничную сеть, и первый раз у нас такой жесткий случай, чтобы нас жгли. Сразу после размещения объекта стали приходить люди. Мужчина приходил, ругался, матерился. Монтажники ему сказали: «И что? Это конкуренция». Мы разместились законно, арендовали земельный участок. И мы соблюдаем все требования пожарной безопасности. Работали
Он предоставил в редакцию НГС видео, на котором трое молодых людей бросают что-то в павильон, а после из него начинают вылетать залпы.
— В этом, конечно, должны разбираться компетентные органы. Мы все нагревательные элементы на ночь выключаем. Пиротехника сама не возгорается, если ее не поджигать. Не надо бояться и думать, что что-то самовозгорается, — рассказал предприниматель.
В полицию по поводу угроз он не обращался.
— Мы к словам, к угрозам не так серьезно, возможно, относились. Каждый занимается своей тактикой развития бизнеса. Человек, который у нас занимается магазином, сейчас будет писать заявление и прикладывать видео. Он только что приехал на объект. Какой-то взрывпакет поджигатели туда бросили. Павильон очень крепкий, а панель вылетела наружу после первого взрыва. Быстро взорвалось. Общий ущерб наш близится к миллиону рублей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что на месте пожара работал дознаватель и его причина устанавливается.
— Сообщение поступило в 02:13. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади
В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем приюте в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак.