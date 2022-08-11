Ушли гулять по мелководью: трое детей упали в яму возле острова под Новосибирском — один из них утонул
Двух детей смог вытащить их 12-летний друг — они не пострадали. Тело третьего подняли водолазы
Водолазы областной аварийно-спасательной службы обнаружили тело подростка, который пропал на реке Обь вечером 10 августа.
Как рассказали в региональном главке МЧС, в районе дач поселка Красный Яр около 6 часов вечера трое братьев и их друг гуляли на берегу Оби и решили вброд дойти до острова. Трое мальчиков упали в яму и начали тонуть. На место происшествия выехали спасатель АСС Новосибирской области, пожарный катер МЧС и полицейские.
— На месте вызова мы опросили очевидцев происшествия. С их слов, 12-летний знакомый братьев также переходил протоку на песчаную косу, и в тот момент, когда трое упали в яму и начали тонуть, мальчик не растерялся и смог вытащить из воды двух младших братьев. Старшего брата визуально уже не было видно», — рассказал командир пожарного катера специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Новосибирской области Александр Жданов.
Тело 15-летнего подростка искали два дня. Сегодня, 11 августа 2022 тело без признаков жизни обнаружили водолазы аварийно-спасательной службы.
Ранее НГС писал о том, что водолазы нашли тела мужчины и его 6-летнего сына, которые утонули в Куйбышевском районе Новосибирской области.