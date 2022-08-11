Ушли гулять по мелководью: трое детей упали в яму возле острова под Новосибирском — один из них утонул

— На месте вызова мы опросили очевидцев происшествия. С их слов, 12-летний знакомый братьев также переходил протоку на песчаную косу, и в тот момент, когда трое упали в яму и начали тонуть, мальчик не растерялся и смог вытащить из воды двух младших братьев. Старшего брата визуально уже не было видно», — рассказал командир пожарного катера специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Новосибирской области Александр Жданов.