Напугал хозяев и обокрал дачника: незнакомец орудует на новосибирских дачах

Дачники в Октябрьском районе Новосибирска пожаловались на подозрительного мужчину, который одних садоводов перепугал, других обокрал и скрылся бегством, когда его начали преследовать. По их словам, незнакомец похож не то на рецидивиста, не то на наркомана, но он определенно может быть опасен.



Инцидент произошел вечером 6 августа. Жительница Новосибирска Оксана Потемкина отдыхала на своем дачном участке в СНТ «Алый рассвет» вместе с близкими, когда вдруг позвонила соседка, которая просматривала онлайн-трансляцию камеры наблюдения (в объектив попадают несколько участков). Женщина предупредила соседей о том, что к ним лезет незваный гость.