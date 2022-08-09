Напугал хозяев и обокрал дачника: незнакомец орудует на новосибирских дачах
Подозрительного мужчину, который забирается на чужие участки, удалось снять на камеру видеонаблюдения
Дачники в Октябрьском районе Новосибирска пожаловались на подозрительного мужчину, который одних садоводов перепугал, других обокрал и скрылся бегством, когда его начали преследовать. По их словам, незнакомец похож не то на рецидивиста, не то на наркомана, но он определенно может быть опасен.
Инцидент произошел вечером 6 августа. Жительница Новосибирска Оксана Потемкина отдыхала на своем дачном участке в СНТ «Алый рассвет» вместе с близкими, когда вдруг позвонила соседка, которая просматривала онлайн-трансляцию камеры наблюдения (в объектив попадают несколько участков). Женщина предупредила соседей о том, что к ним лезет незваный гость.
— Он перепрыгнул через ворота, опершись ногой на дверную ручку, которая послужила ему трамплином. Открыл калитку, достал какой-то предмет из сумки, — рассказала в беседе с журналистом НГС Оксана Потемкина.
Предупрежденные о незваном госте, едва увидев мужчину, хозяева подняли крик. Незнакомец быстро ретировался. Теперь дачники недоумевают, что мужчине нужно было на участке, который очевидно не пустовал.
— Какой мотив у него, можем только догадываться. Думаю, он — рецидивист. На вид ему 45–50 лет, русский, лысый, светлый, бородка или седоватая щетина. Здоровый человек в выходной день при большом количестве соседей вряд ли на такое решился бы, — отметила Оксана.
Через час он засветился в другом садовом обществе — «Рассвет Октябрьский». У местного дачника Дмитрия кто-то вытащил из машины два пакета — с инструментами и продуктами. Мужчина отправился на автомобиле на поиски воришки и по дороге встретил подозрительного лысого незнакомца.
— Я остановился, спросил, не видел ли он кого. Он сказал, что никого не видел. Потом говорит, мол, я тороплюсь, я на озере купался. А озеро то вообще в другой стороне. Ну, ладно. Я отъехал метров на 500, возвращаюсь, смотрю, а он куртку переодевает и в сумку прячет. Увидел меня и побежал, — заявил в беседе с НГС Дмитрий.
По его словам, погоня за незнакомцем продолжалась больше часа: Дмитрий терял его из вида, встречал в разных переулках, но догнать не смог. В результате мужчина выбежал за пределы дачных обществ и направился в сторону улицы Высоцкого.
— Ему лет 40–45. Худой, высокий, выглядит как пьяница или наркоман. Тревожный на вид. Думаю, потенциально опасен, если его загнать в угол, — рассуждает Дмитрий.
В полицию ни один из дачников не обратился. По словам Дмитрия, видеозаписью с перелезанием через забор заинтересовались дружинники Октябрьского района.
В конце июля в Новосибирске задержали вора-домушника, которого в момент очередной кражи запечатлела камера наблюдения.