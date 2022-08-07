Водителю зажало ногу: КАМАЗ с сыпучим грузом перевернулся в Новосибирске

Вчера, 6 августа, в 20:18 на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске перевернулся КАМАЗ с сыпучим грузом. Как рассказали спасатели МАСС, водителю зажало ногу.



— Прибывшие на место ДТП спасатели и пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ногу мужчины, после чего вытащили мужчину из кабины и на носилках перенесли до автомобиля скорой помощи, — сообщили в пресс-службе МАСС.