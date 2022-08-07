Водителю зажало ногу: КАМАЗ с сыпучим грузом перевернулся в Новосибирске
Спасатели отметили, что на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато часто опрокидываются грузовики
Вчера, 6 августа, в 20:18 на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске перевернулся КАМАЗ с сыпучим грузом. Как рассказали спасатели МАСС, водителю зажало ногу.
— Прибывшие на место ДТП спасатели и пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ногу мужчины, после чего вытащили мужчину из кабины и на носилках перенесли до автомобиля скорой помощи, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Также в МАСС отметили, что это опасный участок дороги, где периодически опрокидываются грузовые автомобили.
— Спасатели МАСС рекомендуют при движении на опасном участке дороге максимально снизить скорость, — добавили спасатели.
Вечером 1 августа на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей. При этом одна машина в результате аварии опрокинулась и осталась лежать на крыше.