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Водителю зажало ногу: КАМАЗ с сыпучим грузом перевернулся в Новосибирске

Спасатели отметили, что на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато часто опрокидываются грузовики

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Инцидент произошел вечером 6 августа

Инцидент произошел вечером 6 августа

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Вчера, 6 августа, в 20:18 на спуске с улицы Ключ-Камышенское Плато в Новосибирске перевернулся КАМАЗ с сыпучим грузом. Как рассказали спасатели МАСС, водителю зажало ногу.

— Прибывшие на место ДТП спасатели и пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали ногу мужчины, после чего вытащили мужчину из кабины и на носилках перенесли до автомобиля скорой помощи, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Также в МАСС отметили, что это опасный участок дороги, где периодически опрокидываются грузовые автомобили.

— Спасатели МАСС рекомендуют при движении на опасном участке дороге максимально снизить скорость, — добавили спасатели.

Вечером 1 августа на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей. При этом одна машина в результате аварии опрокинулась и осталась лежать на крыше.

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