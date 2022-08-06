Кран пытался поднять вагоны с углем: столкновение поездов произошло в Новосибирской области
Поезд деформировался
Два подвижных состава поездов столкнулись в Новосибирской области на железнодорожном пути станции Барабинск. Как рассказали следователи, кран восстановительного поезда столкнулся с подвижным составом поезда, когда пытался убрать последствие утреннего происшествия. За пару часов до столкновения поездов на этой станции 2 вагона с углем сошли с рельсов.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
— Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что 6 августа 2022 года около 12 часов 30 минут на железнодорожном пути станции Барабинск в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение подвижного состава поезда с краном восстановительного поезда, который производил работы по устранению схода 2 вагонов, — рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на место происшествие направилась следственная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.
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