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Тема дняВодитель на Lada Priora сбил ребенка
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Водитель на Lada Priora сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика — ребенок находится в больнице

Авария произошла на Старом шоссе

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За рулем автомобиля находился водитель 33 лет

За рулем автомобиля находился водитель 33 лет

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Сегодня, 5 августа, автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. После аварии ребенка доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель 33 лет на автомобиле Lada Priora сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на Старом шоссе, около дома № 74.

Мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля

Мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля

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— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик 2012 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Вчера на трассе Барнаул — Новосибирск в 19:05 произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Порше-Кайена», ВАЗа и учебной военной машины.

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