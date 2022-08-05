Водитель на Lada Priora сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика — ребенок находится в больнице

Сегодня, 5 августа, автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. После аварии ребенка доставили в больницу.



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель 33 лет на автомобиле Lada Priora сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на Старом шоссе, около дома № 74 .