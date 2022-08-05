Водитель на Lada Priora сбил на пешеходном переходе
10-летнего мальчика — ребенок находится в больнице
Авария произошла на Старом шоссе
Сегодня, 5 августа, автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. После аварии ребенка доставили в больницу.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, водитель 33 лет на автомобиле Lada Priora сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на Старом шоссе, около дома
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик 2012 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Вчера на трассе Барнаул — Новосибирск в 19:05 произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Порше-Кайена», ВАЗа и учебной военной машины.